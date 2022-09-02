張善政登記參選 控雙鄭加重誹謗
國民黨桃園市長參選人張善政1日登記參選，同時委託律師到桃園地檢署控告桃園市長鄭文燦、民進黨市長參選人鄭運鵬等四人加重誹謗及違反選罷法；他說，民進黨以國家機器不擇手段抹黑、打擊，想把抄襲標籤貼在他頭上，他不迴避、不懼怕，決定「以訟止謗」，讓選舉抹黑等負面做法稍有收斂。
張善政表示，他要成為「建設的市長」，要把豐富的行政、工作經驗跟能力奉獻給這塊土地，讓桃園向上提升，變成台灣科技新都、亞洲智慧幸福城市。
張善政指出，他要參選時就有朋友警告會面對民進黨國家機器不擇手段抹黑、打擊，「我當然知道會有這種做法，但我不懼怕。」他說，政府疫苗採購失當，相關公文甚至封存30年，還想用「中介法」箝制網路言論而變成網路獨裁，更糟的是執政黨提了沒誠信的參選人，用全黨力量打擊學術尊嚴和制度，民眾期待已轉成失望、唾棄。
這幾天還透過媒體放話說他十幾年前在宏碁主持的政府標案報告抄襲，想把抄襲標籤貼到他身上；農委會當年資訊中心主管退休十幾年透過臉書敘述標案成效，老東家宏碁也很快發表聲明，對手卻視而不見，繼續用扭曲言論打擊、抹黑，甚至說他「拿國庫的錢」，士可忍孰不可忍，委由律師控告鄭運鵬、鄭文燦誹謗及意圖使人不當選。他重申，3年計畫5700萬元（台幣，下同，約186萬美元）經費若有一塊錢掉到他口袋就退選。
另外，民進黨桃園市議員參選人李柏瑟掛出「張善政5736萬元！退選！道歉！還錢來！」廣告，風傳媒投書者「鄭圭汮」也有相關攻擊言論，一併提告。律師陳麗玲說，未來只要有類似不實指控和攻擊，一定告。
國民黨主席朱立倫表示，民進黨這種抹黑、潑髒水手段實在低，「今天打完台大、打宏碁」。
對於張善政控告誹謗及違反選罷法，鄭運鵬表示，他們相信媒體有所本，根據媒體報導內容質疑，不害怕張提告。
桃園市長鄭文燦則表示，農委會委託研究案有一定的規範，不會因為提告而洗白或讓這個案子消失，這是張善政必須要面對的問題，選舉期間最佳策略是誠實以對。
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