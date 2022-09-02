張善政登記參選 控雙鄭加重誹謗

國民黨籍張善政登記參選桃園市長，並提告對手鄭運鵬等人。（記者季相儒／攝影）

國民黨桃園市長參選人張善政 1日登記參選，同時委託律師到桃園地檢署控告桃園市長鄭文燦、民進黨 市長參選人鄭運鵬等四人加重誹謗及違反選罷法；他說，民進黨以國家機器不擇手段抹黑、打擊，想把抄襲標籤貼在他頭上，他不迴避、不懼怕，決定「以訟止謗」，讓選舉抹黑等負面做法稍有收斂。

張善政表示，他要成為「建設的市長」，要把豐富的行政、工作經驗跟能力奉獻給這塊土地，讓桃園向上提升，變成台灣科技新都、亞洲智慧幸福城市。

張善政指出，他要參選時就有朋友警告會面對民進黨國家機器不擇手段抹黑、打擊，「我當然知道會有這種做法，但我不懼怕。」他說，政府疫苗採購失當，相關公文甚至封存30年，還想用「中介法」箝制網路言論而變成網路獨裁，更糟的是執政黨提了沒誠信的參選人，用全黨力量打擊學術尊嚴和制度，民眾期待已轉成失望、唾棄。

鄭運鵬表示，他們相信媒體有所本，根據媒體報導內容質疑，不害怕張善政提告。（記者賴佩璇／攝影）

這幾天還透過媒體放話說他十幾年前在宏碁 主持的政府標案報告抄襲，想把抄襲標籤貼到他身上；農委會當年資訊中心主管退休十幾年透過臉書敘述標案成效，老東家宏碁也很快發表聲明，對手卻視而不見，繼續用扭曲言論打擊、抹黑，甚至說他「拿國庫的錢」，士可忍孰不可忍，委由律師控告鄭運鵬、鄭文燦誹謗及意圖使人不當選。他重申，3年計畫5700萬元（台幣，下同，約186萬美元）經費若有一塊錢掉到他口袋就退選。

另外，民進黨桃園市議員參選人李柏瑟掛出「張善政5736萬元！退選！道歉！還錢來！」廣告，風傳媒投書者「鄭圭汮」也有相關攻擊言論，一併提告。律師陳麗玲說，未來只要有類似不實指控和攻擊，一定告。

國民黨主席朱立倫表示，民進黨這種抹黑、潑髒水手段實在低，「今天打完台大、打宏碁」。

對於張善政控告誹謗及違反選罷法，鄭運鵬表示，他們相信媒體有所本，根據媒體報導內容質疑，不害怕張提告。