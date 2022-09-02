新聞評論／抄襲案拖農委會和宏碁下水 綠為求勝選不怕傷自己人

林智堅因爆出雙論文抄襲案而退選，民進黨 亟思報復，不惜大打烏賊戰。綠營近日透過周刊爆料，指控國民黨桃園市長參選人張善政 15年前在宏碁 副總經理時主持一項政府標案，也涉及抄襲。此案真相目前已漸釐清，是張飛打岳飛，完全邏輯混亂。民進黨為求勝選，除編織故事欺騙選民，更不惜拖農委會和宏碁下水，作法令人不寒而慄。

此案的源起，是2007年宏碁公司獲得一項農委會的標案，名為「農業電子化發展策略分析與規劃」，由副總張善政擔任計畫主持人。該計畫期為3年，跨扁馬兩朝。當年主辦該計畫的農委會資訊中心主任林貞說，該計畫主要目的是蒐集並引進國外農業電子化的進展資訊，供國內相關單位參考，以選擇適合台灣環境的技術導入應用。

民進黨這場烏賊戰，犯了三個嚴重的本質錯誤。第一，把「碩士論文」和「產業研究報告」混為一談，又把「抄襲」和「資料匯整」混為一談。農委會要引進國外農業電子化的經驗，宏碁的報告當然要四處蒐集各國作法，將他國的作法相關資料譯為中文自是必要，再加匯整分析。這樣的產業研究報告，當然必須如實呈現，以比較其優劣，這和林智堅的論文抄襲怎能混為一談？

第二，為了打擊張善政，民進黨把宏碁和農委會都打成共犯，可能會難以收拾。依「雙鄭」的指控，張善政以一分抄襲、拼湊的報告就領走公帑，算是詐欺；那麼，負責招標驗收的農委會和承包該案的宏碁公司豈非皆涉及貪贓枉法？事實上，張善政只是計畫主持人，實務上該案的所得最後是納歸宏碁公司的收入，而非進入張善政帳戶。由此，「雙鄭」不實指控張善政，已涉及誹謗及損害名譽。

第三，依時序看，民進黨砲打農委會，將傷及綠營自己人。此案是2007年招標，當時是陳水扁執政，農委會主委則是蔡英文的愛將蘇嘉全，他可能故意對張善政放水嗎？宏碁當時則是少數享有國際知名度的台灣品牌，其創辦人施振榮更是陳水扁國政顧問團成員；現在為了扳回林智堅案，要把宏碁當砲灰嗎？