高雄選舉 陳其邁登記 柯志恩打不對稱選戰

國民黨高雄市長參選人柯志恩（前中）競選總部設在國民黨高雄市黨部，31日中午舉行競選總部祈安植福儀式。(中央社)

拚連任的高雄市長陳其邁昨天委託退休 秘書長楊明州 幫忙辦登記，國民黨 市長參選人柯志恩預計今天登記，設在市黨部的競總昨天舉辦祈安植福儀式，她說，國民黨家徒四壁，要靠毅力和努力來打這場資源不對稱選戰。

昨天地方傳出前衛生署長楊志良不排除以無黨籍參戰，預計周五登記，還獲得無黨籍立委高金素梅支持。記者求證楊志良，他坦言，前陣子確實把戶籍遷到高雄，考量身體承受不了選舉折騰，不會參選。

柯志恩認為這消息是空穴來風，還說「高金委員和我私交好，一定會來幫忙站台」。

前高雄市代理市長楊明州（左2）31日上午代表高雄市長陳其邁到高雄市選委會登記參選下屆市長。(中央社)

楊明州今年元月屆齡退休，離開市府後，以志工身分協助市政，楊明州透露，過去共事時，常在半夜接到陳其邁電話，即使退休，兩人還是常熱線討論市政，「我有時想市長是不是忘記我退休了？」

楊明州說，在陳其邁領軍下，高雄產業轉型已看到成績，近2年市府團隊齊心克服不少難題，包括前鎮乙烯外洩、城中城大火、防疫等考驗，許多重大交通建設陸續啟動，希望市民再給陳其邁執政機會。

柯志恩選在今天上午到選委會登記，她預告，會有重要朋友來助陣，代表選戰正式啟航，之後安排車隊掃街衝聲勢。

柯志恩表示，民進黨有執政優勢及強大糧草，國民黨只能夠靠扎根基層服務的力量來迎戰。她說，面對資源不對稱戰役，要靠毅力和努力突圍，她會持續勤跑，讓選民感受到誠意並且爭取認同。