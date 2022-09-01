新聞評論／填補蔡政府決策失誤坑洞 總預算藏不堪真相

112年度中央政府總預算案送達立法院，國民黨立法院黨團指出，此次預算歲出2兆7191億台幣，暴增21%，明年預算執行後加上原有6.6兆台幣債務，總債務將會接近7兆台幣。（記者程遠述／攝影）

蔡政府大肆宣傳明年度總預算 創下歲出、歲入破紀錄的「三高 」，目的是想用「金額」來混淆視聽，讓民眾誤以為政府很會賺錢也很會做事。但「魔鬼藏在細節裡」，人們若分門別類仔細檢視其中細目，會發現不少預算其實只是為了填補現有虧損，或臨時為選舉買票而堆砌的政策；這些，都是政府決策錯誤遺留的禍根。亦即，所謂預算「三高」，反映的是政府「以債養債」成性；這和人體的「三高」一樣，是會致命的。

這次蔡政府想要隱藏的預算，項目繁多，為了規避人們耳目，刻意將它們分散在不同的歲出項下。例如，在7100多億（台幣，下同，約233.6億美元）的「社福支出」中，藏著撥補「勞保基金」虧損的450億元，及「健保基金」240億元的虧損。以對勞保基金的撥補為例，這已是連續第四年，2020至2022年間，每年各撥補200億、220億、300億，明年再暴漲為450億元。蔡總統一上台，意氣風發地大砍軍公教年金，對勞保改革則遲無作為。原來，她不斷利用「預算撥補」的巧門，讓勞保基金的坑洞年復一年地變大變深，迄今已超過1100多億。試問，她想把這個爛攤留給誰收拾？

再看其他部門預算中所隱藏的虧損撥補，例如在「經濟發展支出」項下，對台電公司增資1500億元，對內政部 「住宅基金」則撥補308億元，以及對交通部所屬桃園機場公司的150億元增資。這三項虧損的撥補，主要是為彌補政府的決策不當或不作為，此外，還包括政府利用各種「補貼」為民進黨進行政策買票，卻把帳記在政府頭上。

首先，台電公司的虧損，主要是源於蔡政府過去四年不顧國際能源價格的變化，也不顧經濟部訂定的「電價費率公式」，連續八次凍漲，導致台電虧損累累。台電迄今已虧損近2000億元，政府只好利用「增資」以免台電破產。其次，蔡總統「八年蓋20萬戶社宅」的承諾大大跳票，為安撫年輕族群，行政院遂趕在選前推出「擴大租金補貼專案」，金額達300億元，由內政部「住宅基金」支應。住宅基金早已捉襟見肘，蔡政府只好挹注300億元，以免它無以為繼。

第三，桃園機場旅客人數最多時，一年曾有近5000萬人次的旅客出入。但歷經兩岸關係惡化陸客止步，再加上新冠疫情的衝擊，去年旅客跌至90萬人次，三年虧損近百億，只能靠政府增資150億元撥補。問題是，如果政府不在出入境及兩岸政策上作出調整，再多撥補也無濟於事，三航廈及第三跑道即使建成，也派不上用場。

綜上所述，中央政府總預算金額看似創下紀錄，仔細觀察，卻是充斥著病態思維和各種掩人耳目的機關。正因為隱藏著種種「投資掩護虧損」、「撥補遮掩政策失當」、「政策買票」等設計，整部預算的面貌和精神也變得模糊。例如，「經濟發展」支出表面上占總預算的17.8%，似較往年增加；但如果扣除其中對台電、桃機的增資及住宅基金的撥補，實際的占比僅約10％，遠低於歷年的經發支出，甚至僅達占總預算歲出首位的「社福支出」四成。蔡政府熱中補貼撒幣，對經濟發展則不以為意，由此可見。

長於大內宣的蔡政府推出「三高」總預算，我們仔細檢視後，發現其間展現的並非政府將大作為的雄心，而是利用公帑填補其決策失誤的坑洞，並假公濟私遂行其政策買票的目的。如此偏頗的預算，將留給下一代什麼未來？