黑白集／台灣供電沒問題?只有審計部老實說

審計部報告示警，台電大潭電廠存在天然氣用量缺口。(本報資料照片)

世界各國都在重啟核電計畫，唯蔡政府無動於衷，準備把問題拖到蔡總統卸任。如果想知道台灣供電有沒有問題，你問台電、問能源局、問經濟部、問行政院，都不可能得到誠實的答案。蔡政府唯一的老實樹，是審計部。

審計部報告示警：台電大潭電廠存在天然氣 用量缺口，新建的8、9號機組今明年陸續商轉後，天然氣供應恐將不足達115萬公噸。台電的答覆臉不紅氣不喘，稱「將規劃自建燃氣接收站因應」。拜託，爭議多端的「三接」，最快也要2025年中才會建好，它要怎麼供應今明年就要運轉的機組發電？

政府的不誠實，從總統府開始。4月間美國參議員葛理漢來訪，當場推銷波音飛機；總統府新聞稿先是漏譯，後又否認媒體的報導。如今傳出，華航將花1400億埋單。這下子，是誰在欺騙百姓？近期一波波議員來訪，台灣又有多少帳單要付？

共軍 圍島軍演時，台電豪邁地說：「不必擔心煤、氣斷貨。」但區域性斷電的問題天天在各地上演，台電能保證不會再發生嗎？台電本身虧損累累，得靠政府增資1500億元挹注才免於破產 ；它居然還大話不斷，可謂「死豬不怕開水燙」。

相形之下，審計部的「老實說」，因珍稀而可貴。若連這點最後的誠實都不存在了，台灣距大停電就不遠了。(轉載自聯合報)