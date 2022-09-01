大而無當？數位部事務費 NCC的3.9倍

數位部最多可有300名約聘人員，被質疑傷害國家體制。（記者葉信菉／攝影）

行政院通過112年度（2023年）中央政府總預算 案，新設的數位發展部預算217億9500餘萬元（台幣，下同，約71.8億美元）。國民黨 立委李貴敏發現，數位部一般事務費編列4946萬元是NCC事務費3.9倍，外包委辦費更高達1.6億元，國外旅費編列1400多萬元，形同每天有1.7人在國外。她質疑，該部業務龐雜、規模浩大又定位不明，預算更是編列浮濫。

數位部明年編列預算為57億元，加計前瞻預算160億元，總額為217億元。根據預算書，數位部資訊硬體費2億2612萬元、資訊服務費4億2455萬元、通訊費2億3103萬元。李貴敏表示，大項目預算上，數位部沒好好交代到底是要做資安 、數位發展還是大數據等用途，定位不明。

另外，李貴敏也批評，去年度NCC補給電信技術中心1.26億元，但電信中心移至數位部後，獎補助金卻增加到3億元，整整多了1.74億元，超過兩倍還不止「到底要做什麼也不說」。

數位部發言人李懷仁表示，明年公務預算約57億元，含各部會移撥業務與預算約32億元，絕無「經費浮濫」；計畫內容與項目均列於預算書，只要完整查閱即可清楚得知用途。

數位部對電信技術中心的預算捐助，今年捐助10項計畫，近半是延續NCC捐助計畫，今年由NCC捐助1.7億元，明年由數位部捐助1.9億元；明年新增捐助計畫1.1億元，主要是擴增海纜登陸站、建構隱私強化技術、數據公益合規機制等政策。

國外旅費部分有兩大需求，一是參與駐外館舍資安健檢、協助維護駐外館處資通安全，二是出席實體會議進行場邊晤談及活動；數位部舉辦的活動將會實體與線上雙軌並行，運用數位方式，同時兼顧撙節經費。

另外，一般事務費用方面，數位部為新成立部會，依「行政院所屬機關學校勞力替代措施推動方案」，人事編制中不得再有基本安全維護、環境清潔、駕駛、工友等職位，但整個辦公室仍有這些需求，因此將所需經費編列在一般事務費。