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陳時中民調港湖第一？ 學者：為棄保誤導

台灣新聞組／台北1日電

中華傳播管理學會發起的「民調透明百科計畫」昨天正式上線，要幫民眾杜絕假民調。世新大學口傳系教授游梓翔說，在社群跟數位時代，「假民調」也是假資訊的一環，藉此詐騙選票，部分候選人甚至成為幫凶、主謀，讓民調成為誤導民眾的文宣品；希望本計畫盡量消除「類民調、黑箱民調、傳說民調」，讓選舉更透明。

媒體日前報導，國民黨台北市黨部民調顯示，民進黨台北市長參選人陳時中在台北市前副市長黃珊珊的大本營港湖區暴衝到民調第一名，國民黨台北市長參選人蔣萬安則落入「30%保衛戰」，該民調引發媒體廣泛討論和報導。

擔任計畫召集人的政治大學傳播學院教授鄭自隆說，該民調報告僅報導簡單數據，完全未揭露基本法定標準，評比為零分、零顆星；由於小地區樣本數不足1067分，當然無法以大地區為抽樣母體的民調來推論支持度，該民調顯然是為了棄保而刻意誤導，增加特定參選人支持者的危機意識。

中華傳播管理學會理事長莊伯仲表示，台灣民調界只重視結果，讓選舉成為一場賭博的活動，媒體民調品質參差不齊。台藝大廣電系教授賴祥蔚說，呼籲縣市長參選人公布民調要透明，當選後行政才可能透明。

此外，民進黨台北市長參選人陳時中昨前往市選委會登記，因在選委會門前造勢排場大，一度擋到其他參選人登記，正巧國民黨台北市議員秦慧珠也同時前往登記，只能從旁邊無障礙坡道進入，秦怒說，走兩側「無障礙坡道」簡直受到屈辱，其他參選人也覺得可恥、悲哀，陳時中還沒當市長就擋路口搞特權。

陳時中競總發言人林楚茵昨反問，身障朋友行走的通道讓秦慧珠覺得羞辱嗎？這是對身障朋友的歧視。至於登記前受訪的區域是市選委會規畫的採訪區域，不是只有陳時中受訪，隨後黃珊珊登記在此區受訪，也沒有任何特權，而是遵守規定。

民調 陳時中 國民黨

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