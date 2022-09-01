陳時中民調港湖第一？ 學者：為棄保誤導

中華傳播管理學會發起的「民調 透明百科計畫」昨天正式上線，要幫民眾杜絕假民調。世新大學口傳系教授游梓翔說，在社群跟數位時代，「假民調」也是假資訊的一環，藉此詐騙選票，部分候選人甚至成為幫凶、主謀，讓民調成為誤導民眾的文宣品；希望本計畫盡量消除「類民調、黑箱民調、傳說民調」，讓選舉更透明。

媒體日前報導，國民黨 台北市黨部民調顯示，民進黨台北市長參選人陳時中 在台北市前副市長黃珊珊的大本營港湖區暴衝到民調第一名，國民黨台北市長參選人蔣萬安則落入「30%保衛戰」，該民調引發媒體廣泛討論和報導。

擔任計畫召集人的政治大學傳播學院教授鄭自隆說，該民調報告僅報導簡單數據，完全未揭露基本法定標準，評比為零分、零顆星；由於小地區樣本數不足1067分，當然無法以大地區為抽樣母體的民調來推論支持度，該民調顯然是為了棄保而刻意誤導，增加特定參選人支持者的危機意識。

中華傳播管理學會理事長莊伯仲表示，台灣民調界只重視結果，讓選舉成為一場賭博的活動，媒體民調品質參差不齊。台藝大廣電系教授賴祥蔚說，呼籲縣市長參選人公布民調要透明，當選後行政才可能透明。

此外，民進黨台北市長參選人陳時中昨前往市選委會登記，因在選委會門前造勢排場大，一度擋到其他參選人登記，正巧國民黨台北市議員秦慧珠也同時前往登記，只能從旁邊無障礙坡道進入，秦怒說，走兩側「無障礙坡道」簡直受到屈辱，其他參選人也覺得可恥、悲哀，陳時中還沒當市長就擋路口搞特權。

陳時中競總發言人林楚茵昨反問，身障朋友行走的通道讓秦慧珠覺得羞辱嗎？這是對身障朋友的歧視。至於登記前受訪的區域是市選委會規畫的採訪區域，不是只有陳時中受訪，隨後黃珊珊登記在此區受訪，也沒有任何特權，而是遵守規定。