數位部虛胖 神祕難監督 轉型原地踏步

數位發展部預算 細目曝光，被立委質疑部會定位不明、預算浮濫。其實，原被視為「準部長」的前政委郭耀煌請辭後，業界就擔心政委唐鳳接手的數位部會過於「高空」，如今從預算看，呈現的正是虛胖的數位部，即使掛牌，仍未落地。

行政院日前公布明年度中央政府總預算案，昨天預算書送達立法院，數位部217億元（台幣，下同，約7.15億美元）的預算引起各界議論。縱使唐鳳解釋數位部本身預算是57億、前瞻預算160億，但蔡政府任內將特別預算常態化，前瞻預算比本部預算高出三倍，預算合理性已經打折扣；高達總員額半數的約聘人員更被質疑是「政府養網軍」的起手式。

隨著昨天數位部預算細目曝光，人事預算、事務費、硬體預算及獎補助金都被立委質疑編列浮濫。立委並非不支持數位發展，而是從整本預算書中難看出數位部實際業務，數位部維持神祕、立委無從監督。

攤開預算，無論是整合資訊、資安 、電信、傳播或網路，缺乏軟硬體及應用項目，蔡總統在數位部揭牌儀式中，強調數位發展部應作為國家數位轉型引擎，如今看來只是空有昂貴車殼。

更引人非議的是，數位部外包委辦費編列超過1.6億元，大筆外包到底要推動什麼？官網、線上公文、檔案管理全外包時，未來若掌管資安的數位部遇駭，是否全推給外包廠商？數位部至今三緘其口，更遑論唐鳳自豪命名的「多元宇宙 科」業務為何？外界霧裡看花。

對於質疑接踵而來，數位部遲遲無法給出答案。據了解，數位部雖已掛牌，人員卻尚未補實，面對立委索資，數位部不是拒不提供，就是解釋空洞到彷彿「漂浮在宇宙」。到底是籌備未確實還是逃避監督？數位發展部及執政者若不能拿出政策資料，恐怕同樣的質疑會持續，也會讓台灣跨向數位國家的腳步更遲緩。