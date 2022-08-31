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黑白集／蔡英文不顧國政 總統天天忙輔選

黑白集
蔡英文總統（右三）親赴民進黨澎湖縣長參選人陳光復的競選總部加油打氣，推薦陳光復（右二）是2022年澎湖最好的縣長。（圖：陳光復競總提供）
蔡英文總統（右三）親赴民進黨澎湖縣長參選人陳光復的競選總部加油打氣，推薦陳光復（右二）是2022年澎湖最好的縣長。（圖：陳光復競總提供）

蔡總統為輔選全台走透透，渾身帶勁。民調專家游盈隆形容她如「三太子附身」，神勇過人，卻不顧社會觀感。網民一面倒噓她，對付中共軍演、治安惡化不見積極，只有拜廟、弔喪和吃美食才現身。大選在即，蔡英文每天忙輔選，她還記得國家大政嗎？

內外政經社會情勢如麻，總統卻不務正業，難怪徐國勇、蔡清祥都不覺得自己尸位素餐。大陸無人機擾台，政府不知如何反應；但召喚網軍圍剿「背骨仔」鄭寶清，則神速有效。難怪網民要問：總統沒事嗎？

蔡英文的挺堅令，讓外界擔心她已無法正常判斷是非。沈富雄說她是「既昏且暴」，趙少康批評，從黨政人事到共軍圍台，總統的想法都與正常人背道而馳。林濁水則點破，她對價值與趨勢失去判斷力，只剩追求權力的意志。

領導人下台前，一般都設法追求歷史定位，唯獨蔡英文不斷往牛角尖鑽。民眾頻頻翻出小英語錄，證明她言行不一，大開民主倒車。但她似不在乎自己誠信破產，不思回歸正道，一心當她的黨主席，卻忘了自己是總統。

用總統的權力，來壯大民進黨，當然是黨政不分，更是自私苟且。人民選你當總統，你卻不把國家當國家，只照顧自己的黨，這如何贏得尊重？當「小英點亮台灣」、「抗中辣台妹」等口號都幻滅，她也只剩「權令智昏」的評語。（轉載自聯合報社論）

蔡英文 共軍 破產

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