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「翻譯非抄襲」15年前農委會主管為張善政澄清

記者朱冠諭／桃園31日電
15年前任職農委會資訊中心主任林貞，30日在臉書發文表示，當年張善政(圖)團隊的研究報告，翻譯摘取國外文獻菁華乃是必要，引用重點資料均有提供出處，翻譯引用文獻也不是抄襲。（記者杜建重／攝影）
15年前任職農委會資訊中心主任林貞，30日在臉書發文表示，當年張善政(圖)團隊的研究報告，翻譯摘取國外文獻菁華乃是必要，引用重點資料均有提供出處，翻譯引用文獻也不是抄襲。（記者杜建重／攝影）

媒體報導張善政主持農委會研究計畫報告涉及抄襲，時任農委會資訊中心主任林貞昨在臉書發文表示，當年經過張善政團隊的宣導與推動，讓農委會所屬單位獲得行政院科發基金科技預算挹注大幅成長，遠超過資訊中心委託宏碁的計畫經費，對於農委會推動農業電子化工作有非常顯著助益。

林貞指出，她最不想介入選舉，沒想到退休11年，竟需發表聲明。她看到有媒體指控張善政當年承接農委會計畫，抄襲國內外報告交差等事，她身為計畫主辦單位、當時的農委會資訊中心主任，有必要出來澄清。

她說，當年張善政在宏碁接受農委會資訊中心委託進行三年計畫，目的是蒐集引進國外農業電子化新進展資訊，供台灣農業研究單位參考，選擇適合台灣環境導入應用，因此，翻譯摘取國外文獻菁華乃是必要，引用重點資料均有提供出處，翻譯引用文獻也不是抄襲。

該計畫除文獻篩選整理，也在全台各農業研究單位巡迴辦理研討會，對各單位說明國外農業電子化現況，協助各單位規畫本土化研究方向，向行政院科發基金申請經費，支持各單位進行後續相關農業電子化研究與推動，經張善政團隊宣導與推動，對農委會推動農業電子化工作有非常顯著助益。

林貞表示，身為農委會主管，對委託計畫品質非常注意，不會虛擲國家寶貴資源；且計畫結案都經過評審委員們嚴格把關，她與委員對計畫品質均相當滿意，同時農業電子化也有具體成效。若真有媒體所指責情事，農委會及評審委員們絕不會放水坐視。

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