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鄭文燦、鄭運鵬批張善政抄襲還A國庫 藍提告違選罷法

記者曾增勳、朱冠諭、賴佩璇、鄭國樑、丘采薇、陳俊智／台北31日電
鄭運鵬（圖）批評張善政農委會研究計畫涉及抄襲，以不當方式從政府獲利。（本報資料照片）
鄭運鵬（圖）批評張善政農委會研究計畫涉及抄襲，以不當方式從政府獲利。（本報資料照片）

國民黨桃園市長參選人張善政被爆主持農委會研究計畫涉及抄襲，桃園市長鄭文燦表示，這不只是誠信問題，還涉及Ａ國庫的錢，這是非常嚴重；民進黨參選人鄭運鵬批評「離譜」，呼籲張要跟宏碁和被抄襲的周刊道歉。民眾黨參選人賴香伶認為，張善政應宣誓若抄襲立即退選，林智堅怎麼做、張就該怎麼做，民進黨、國民黨都不要雙標。

但鄭文燦及鄭運鵬的說法引發藍營不滿，昨天下午到桃園地檢署狀告雙鄭違反選罷法。桃園市議員參選人凌濤指出，鄭文燦身為桃園市長，每天帶著鄭運鵬選舉跑攤，對於周刊報導內容，在還沒有查證的過程，就直接影射張善政是抄襲、Ａ國庫的錢，這已超出市長該有的格調與界線，也違反公職人員選罷法。

民進黨表示，張善政過去主持的研究報告，涉嫌以抄襲手法領走國家近6000萬元台幣納稅錢，依照張善政曾說過「誠信破產的時候，就應該退選」的標準，張善政應向全民道歉並退選，否則，就是間接承認自己是個「偽善抄人」。

鄭文燦昨受訪指出，這不只是抄襲問題，還涉及拿農委會委託預算，抄襲農委會的論文再交給農委會，這是一個抄襲的循環，最重要的是國庫的錢就這樣不見；希望能把問題清楚攤在陽光下，用同一個標準來檢視。

鄭運鵬說，他不會要求張善政退選，但張過去一段時間高喊誠信，卻被發現以不當方式從政府獲利；三年計畫主題為「分析與規畫」，相信分析與規畫絕不該只是「蒐集」、「複製貼上」，甚至有些報告內容是直接來自委託張研究的農委會網站，難道農委會是花錢請人來複製貼上自己網站資料嗎？

鄭運鵬表示，媒體報導內容說不定有出入，請當事人說明清楚，因為這是不當獲利的行為，這是政府的國庫、財產，人民的納稅款，至少要用之前的同樣標準來檢視自己，並公開說明他未來將如何防弊，防止「張善政副總這樣的弊端」在桃園市政府發生。

張善政 民進黨 國民黨

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