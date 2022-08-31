15年前研究報告被指抄襲 張善政：身正不怕影子斜

針對媒體報導擔任宏碁副總期間產出的研究報告有抄襲之嫌，國民黨桃園市長參選人張善政30日說，很遺憾遭抹黑。（記者杜建重／攝影）

鏡週刊昨報導國民黨 桃園市長參選人張善政 15年前擔任宏碁 副總，主持農委會研究計畫報告涉及抄襲。張善政昨出面駁斥，該報導把政府委外的研究計畫比擬學術論文，根本是「張飛打岳飛」，這個計畫不是論文研究，也不是要開發出農業新技術，當時是要蒐集整理國外農業電子化的最新資訊，介紹給農委會底下的農業研究單位。

鏡週刊報導，張善政擔任宏碁副總期間，以計畫主持人身分向農委會申請三年研究計畫，總經費5700萬元台幣（約187.2萬美元），產出的報告卻集各種抄襲樣態之大全，手法包括英翻中、簡轉繁、抄雜誌、抄論文，甚至在未標註的情況下抄用農委會資料。

陳吉仲：釐清疑點後說明

農委會主委陳吉仲昨表示，農委會委託的研究報告，都有一定程序與合約，會依相關制度和合約規定執行；針對外界疑點，在了解內容和釐清後，會盡快跟社會大眾說明。

對於被指抄襲，張善政昨在臉書發出「千字文」回應指出，剛開始參選時，綠營朋友就警告過他，執政黨會動用國家機器，鋪天蓋地攻擊；他說，用媒體放話指控抄襲實在是天大笑話，此委託報告的目的與規格，跟學術學位論文南轅北轍，「身正不怕影子斜」，歡迎外界檢視他的報告。

張善政強調，根本就沒有誠信的問題，也沒有退選不退選的問題。國民黨文傳會副主委王鴻薇也說，揭發者如果有憑有據，就應該檢舉或告發，而不是單純帶風向選舉操作。國民黨立院黨團曾銘宗呼籲外界不要拿林智堅的案例隨便亂套，「差太多了」。

張善政表示，2000至2010年他在宏碁電腦公司擔任電子化事業群副總經理，當時宏碁接受農委會委託三年研究案「農業電子化發展策略分析與規畫」，主要目標是向台灣農業研究單位介紹國外農業電子化新知，當然會翻譯、引用各種期刊報告文獻及資料來源，絕非抄襲。

12人團隊 張掛名主持人

當時研究團隊共12人，他是部門主管，掛名主持人，非他一個人獨力執行與撰寫；報告最後有清單，指出資料來自於哪裡，萬一有百密一疏，他代表團隊跟農委會致歉。

張善政說，農委會網站有當初受委託研究三個年度的報告，不同份數的報告有些達上千頁，內容清楚介紹國外先進技術；如2008年度製作超過11份專題子報告，網站上都查得到，相關計畫都經過農委會審查機制審核，驗收時受到農委會肯定。

張善政認為，這份報告字數龐大，媒體指涉極少數篇幅，反而證明有疑義的比率極低；一些標題造謠抹黑，說他拿5700萬只交出六頁報告，根本是胡說八道。他呼籲有心人士切勿政治操作，抹黑優秀的本土企業，抹煞報告對台灣農業電子化發展的貢獻。

宏碁：專案也導入新技術

宏碁發出聲明指出，專案內容除彙整台灣農業發展狀況、農委會等各機關E化等科技應用情形、以及借鏡國外實際執行方式及結果，更包含實際導入新的技術於場域內進行驗證（如RFID、WSN等）、舉辦研討會及座談會等。