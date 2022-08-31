新聞評論／鄭運鵬挺抄襲還罵人抄襲 讓人看笑話

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬（中）要求張善政，要把如何阻止用剪貼抄襲方式向政府請款列入政見。（本報資料照片）

新竹市前市長林智堅 因兩篇碩論抄襲而退出桃園市長選戰，國民黨桃園市長參選人張善政 30日也被周刊爆料主持政府委託研究案涉抄襲，內容大多來自雜誌、網站翻譯等；在行政院長蘇貞昌、「事主」農委會主委陳吉仲都說事情還有待了解之際，曾力挺林智堅論文「原創」的民進黨桃園市長參選人鄭運鵬竟大放厥詞，要求張善政要把如何阻止用剪貼抄襲方式向政府請款列入政見，全然忘記他毫無保留力挺林智堅論文抄襲、遭兩校徹底打臉的離譜行徑。

周刊報導指出，張善政15年前任職宏碁 副總時主持研究計畫涉嫌抄襲，以此報告換得農委會數千萬元台幣研究經費。據報導指稱，報告抄襲手法包括一、英翻中，翻譯英文網頁卻沒寫來源；二、簡轉繁，引述中國大陸期刊重組句子反而變不順；三、抄雜誌，抄周刊卻連驚嘆號、插標都抄；四、抄論文，抄國內論文剪貼重組，導致內容牛頭不對馬嘴；五、未標註的情況下，抄用農委會資料。

周刊報導讓綠營彷彿撿到槍，民進黨立院黨團拿著周刊報導，指張善政涉嫌以抄襲手法領走國家近6000萬元台幣納稅錢，依照張曾說過「誠信破產的時候，就應該退選」，相同標準，張應向全民道歉並退選；綠委郭國文表示，這個研究計畫看不出來如何實務運用，也看不到具體建議，張擔任計畫主持人不只是抄襲，還A錢。

綠委罵得兇，但終究是民代，講話有言論免責權，但行政單位就得嚴謹行事，平日對藍營人物不假辭色的行政院長蘇貞昌一改一貫輕狂語氣，受訪時字斟句酌，說他還沒看到具體的資料，等到了解全貌跟相關問題後，再來回答、再來處理；農委會主委陳吉仲也嚴肅表示，他會等全部釐清後再對外說明。

特別的是，當周刊爆料後，當時負責這項計畫的農委會資訊中心前主任林貞隨即在臉書發文，指該報告是蒐集引進國外農業電子化新進展資訊，翻譯、摘取國外文獻精華乃是必要，也有提供出處，不是抄襲，並說當年張善政團隊接受委託協助農業電子化宣導與推動，讓農委會獲得行政院科發基金的科技預算挹注，經費大幅成長，遠超過資訊中心委託宏碁的預算。

這下好了，當年主其事的公務員都站出來現身說法，真的是比張善政說破嘴解釋都還有用，綠委罵得再兇，把研究計畫和林智堅的碩論相提並論，還冠上A錢之名，但說法不攻自破；林貞的說明有兩個重點，一是翻譯、摘取國外文獻精華乃是必要，也有提供出處，不是抄襲，二是這項研究為農委會爭取到的政院科發基金遠超過農委會支付研究案的預算。講白話，就是農委會賺到了。

爭議最大的還是鄭運鵬了，也不看看蘇貞昌及陳吉仲如何應對，更無視連當時公務員都在第一時間挺身說明，仍一味強冠張善政抄襲之名， 指張抄襲後跟政府領5700萬元台幣，要張向宏碁及政府道歉說明，還說張現在還沒登記，他不會為此要求張退選，但請張寫一個政見，未來如果當上市長，如何阻止再有人像他一樣，用剪貼抄襲的方式向政府請款獲利。

鄭運鵬如此心急，倒讓外人看笑話，要張善政寫這種政見，莫非鄭對自己參選市長沒有信心？當他說張抄襲獲利，更一手抹黑當年有經手這個委託研究案的農委會人員及評審委員，連主計單位都有問題，選舉才剛登記就開罪了一票人，實在不划算，再說，15年前的張善政只是宏碁副總，何來如此能耐？

外界沒忘記的是，當林智堅的台大及中華大學碩論被爆抄襲時，鄭運鵬是如何強詞奪理為林辯解，被外界戲稱他比林智堅還要了解論文，當林被台大撤銷碩士學位時，鄭運鵬還能列出六點質疑台大審查委員會，中華大學做出相同決定時，鄭猶說力挺林捍衛清白。前立委鄭寶清說得好，走了一個抄襲的，來了一個挺抄襲的，如今同樣這個人還要罵人抄襲，真不知這種自信從何而來？