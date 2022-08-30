藍營告陳時中 疫苗採購涉嫌圖利

藍營控告疫苗違法封存30年，民進黨台北市長參選人陳時中表示，讓司法調查清楚也是好事。(記者胡瑞玲／攝影)

國民黨 台北市議員鍾小平等人昨天告發民進黨台北市長參選人陳時中 ，指控陳採購疫苗 涉嫌圖利。行政院長蘇貞昌直指「這是造謠生非」。陳時中表示，這是政治動作，就讓司法把事情調查清楚也是好事。

無黨籍市長參選人黃珊珊和國民黨參選人蔣萬安競辦都表示，陳時中應勇敢面對、交代清楚。

「美麗島電子報」董事長吳子嘉指政府紅褐色疫苗採購比三大企業多一億美元，是準備要貪汙，合約封存30年是為了不讓民眾知道。鍾小平昨天與同黨議員參選人林杏兒、高揚凱，到台北地檢署按鈴告發陳時中。

「這是造謠生非。」蘇貞昌說，這種行為非常不該，公文保存期限與契約保密期限不同，公文保存久就是不要太快銷毀，隨時可查閱；契約保密期限都是照契約來，為選舉、造謠無端抹黑，這種行為非常不該。

陳時中說，行政單位在立法院是弱勢，對立委的要求不敢不從。他還酸蔣萬安過去「連手上握有權力都不知如何運用」。

蔣萬安競辦發言人黃子哲表示，尊重參選人及議員按鈴告發的權利，顯見社會大眾對疫苗採購案的關注，合約中是否有例外條款，機密資料能否給立委、司法機關端，以及疫苗資料是否列密件等，陳時中都應交代清楚。

黃珊珊競辦表示，身為台北市長參選人，有任何爭議都應該要勇敢面對，疫苗採購的問題，陳時中必須自己說明。