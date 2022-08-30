藍營告陳時中 疫苗採購涉嫌圖利
國民黨台北市議員鍾小平等人昨天告發民進黨台北市長參選人陳時中，指控陳採購疫苗涉嫌圖利。行政院長蘇貞昌直指「這是造謠生非」。陳時中表示，這是政治動作，就讓司法把事情調查清楚也是好事。
無黨籍市長參選人黃珊珊和國民黨參選人蔣萬安競辦都表示，陳時中應勇敢面對、交代清楚。
「美麗島電子報」董事長吳子嘉指政府紅褐色疫苗採購比三大企業多一億美元，是準備要貪汙，合約封存30年是為了不讓民眾知道。鍾小平昨天與同黨議員參選人林杏兒、高揚凱，到台北地檢署按鈴告發陳時中。
「這是造謠生非。」蘇貞昌說，這種行為非常不該，公文保存期限與契約保密期限不同，公文保存久就是不要太快銷毀，隨時可查閱；契約保密期限都是照契約來，為選舉、造謠無端抹黑，這種行為非常不該。
陳時中說，行政單位在立法院是弱勢，對立委的要求不敢不從。他還酸蔣萬安過去「連手上握有權力都不知如何運用」。
蔣萬安競辦發言人黃子哲表示，尊重參選人及議員按鈴告發的權利，顯見社會大眾對疫苗採購案的關注，合約中是否有例外條款，機密資料能否給立委、司法機關端，以及疫苗資料是否列密件等，陳時中都應交代清楚。
黃珊珊競辦表示，身為台北市長參選人，有任何爭議都應該要勇敢面對，疫苗採購的問題，陳時中必須自己說明。
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