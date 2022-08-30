陸委會批訪陸 國民黨：搞不清楚誰執政

國民黨主席朱立倫29日出席國民黨中評會。(記者劉宛琳／攝影)

年底選戰逼近，國民黨 昨全代會，黨主席朱立倫重申會繼續與中國大陸交流，並稱黨副主席夏立言 訪陸行是「堅持去做對的事情」。另外，針對陸委會批夏立言訪陸對國家整體利益造成傷害，國民黨文傳會副主委林家興呼籲只會製造衝突卻對實際問題束手無策的民進黨 政府，不要只會批評以行動解決問題的國民黨，搞不清楚誰才是執政黨。

國民黨昨天在中央黨部召開中央評議委員會議，朱立倫致詞時表示，面對未來，國民黨最大的挑戰就是能夠獲得人民的支持，重新獲得人民的支持是最重要的目標。

朱立倫表示，兩岸關係是重中之重，兩岸必須要溝通、對話、交流，不能夠對抗、交惡，更不能夠引起戰爭，讓下一代受到傷害。所以在最困難的時候，國民黨持續保持溝通管道。在兩岸面臨嚴重的環境條件之下，國民黨希望能夠緩和氣氛，降低任何戰爭的風險。

朱立倫重申黨要走「親美、友日、和陸」路線，趙少康說，他認為最後還是要加個「保台」，畢竟讓台灣獲得保障，是最重要的事，無論誰執政，都必須廣結善緣、維持和平，不是每天吵鬧、兵戎相見。

另據中央社報導，夏立言日前率團訪問大陸，分別與海協會會長張志軍、國台辦副主任陳元豐會面。陸委會批評夏立言等呼應對岸統戰旋律，傳達錯誤訊息，對國家整體利益造成嚴重傷害。林家興昨天表示，民進黨在兩岸溝通上失能，無力維護台灣權益，國民黨是為捍衛台灣權益、民生福祉才挺身而出。

林家興指出，民進黨不僅無力解決兩岸緊張情勢上升，面對中共飛彈飛過台灣上空、中共無人機屢次進犯國軍軍營，持續侵擾台灣海空域，更是默不吭聲，不敢明確下令要有實質反制作為，徒增前線國軍官兵戰備壓力，更陷台灣安全於險境，這才是傷害台灣實質利益。