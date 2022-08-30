數位部約聘過半 藍批破壞文官體制、合理懷疑養網軍

國民黨立委李貴敏。（記者許正宏／攝影）

數位發展部掛牌，預算 編列高達211億台幣（約6.94億美元），員額600人。國民黨 立委李貴敏指出，想用一個數位知識與能量遠低於民間的政府公部門管好資安 及數位問題，根本是緣木求魚，也難怪民間質疑所謂數位轉型或數位產業優化不過是空頭支票，跳票機率比兌現高的多。

李貴敏指出，數位部稱高達五成採約聘雇，讓人匪夷所思，以致外界質疑數發部變成「政府合法養網軍」、「破壞文官制度」，甚至質疑變成「新東廠」。再加上聘用人員過多，資格又模糊不清，也不限學經歷，更不用考試。

李貴敏批評，先不說「文官體制」破壞殆盡，也根本違反憲法規定的平等權與第18條規定，人民應有的「應考試服公職之權」。況且，這300人的進用的審核標準如何、誰決定、會不會有濫用私人的問題？誰給了數位部這麼大的權力？這些人的薪資都是公務預算，都是人民血汗錢，何以不循公開競爭管道？

李貴敏說，美國FBI 、CIA等國外專業人才的進用，不也都通過特定流程考核、訓練等，以確保其符合資格後才予進用？雖然民間人才濟濟，但絕不可能以每月區區4萬多元台幣就能招攬來。外界難免合理懷疑，用這300個人根本不可能是做資安，最有可能是在做網軍。

台北中國時報報導，國民黨立委賴士葆指出，因應數位時代來臨而成立數發部，無可厚非；但各部會用公帑豢養1450成為政府的打手與化妝師，這個藏汙納垢的黑暗勢力在數發部成立後，就冠冕堂皇地漂白。

他指出，數發部長唐鳳說：「我們並沒有資通電軍進駐數發部的問題。」完全迴避網軍肆虐的問題，政府公權力只針對批評政府的言論，完全沒有防堵黑暗勢力的日益囂張坐大，讓擁有千軍萬馬的政府網軍與手無寸鐵的網民間的不對等實力更加懸殊。數發部拿百億元公帑，卻對網路世界的黑暗面視若無睹，完全沒有義無反顧的魄力與膽識去匡正，僅語帶保留，遑論聘用半數約聘人員當公職的詭異。