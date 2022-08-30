新聞評論／硬設「不受控」數位部就為寵臣、養網軍？

數位發展部。（記者葉信菉／攝影）

行政院新成立的「數位發展部」，27日正式掛牌。前兩天，行政院剛通過創下「三高 」的中央政府總預算 ，其中數位發展部217億（台幣，以下同）的預算引起各界議論紛紛。原因是，數位部半數員額將採「約聘」，任用方式極寬鬆，被質疑將成為「政府養網軍」的大基地。數位部長唐鳳回應說，數位部是要做「教練」的角色，不做「集權大哥」。這樣的回應，根本無法釋外界之疑。

數位部最大的問題，是「定位不明」。唐鳳聲稱，數位部是要扮演「教練」，更坐實各界的憂慮。國家的數位發展當然應與時俱進，方向沒錯，但這絕非什麼新鮮事。別忘了，台灣是資訊科技大國，在數位發展的路上已走了20至30年，我們並非剛要從零開始。換言之，數位發展本來就在各部會執行，配合業務及服務需要各自進行，只是良莠不齊；如今要各部會交出事權，統一由數位部「老大哥」集中管理，其實是倒退的做法。

蔡政府把成立八年的「科技部」打掉，貶回原來的「國科會」；再用「數位部」填補了「科技部」空出來的組織遺缺。試問，國家的科技發展重要，還是數位發展重要？當然是更廣義的科技重要！國科會今年的預算達1300多億台幣，數位部預算則是200多億，兩相比較，雙方業務的複雜及重要程度高下立判。若數位部是要扮演「教練」，只要在科技部底下成立一個「數位發展司」即可，或在行政院下設立一個「數位辦公室」，更便於及時行動。未料，蔡政府卻拆掉原來合理的架構，另蓋違建。如此不合理的部署，除為唐鳳「因人設事」的私心外，當然令人懷疑是為培養「國家網軍」為自己所用。

依《數位部組織法》，該部員額共598人，其中數位部本身與旗下兩個署合計可設300名約聘雇人員，達到總員額的半數。這些人無需具公務人員身分，亦不受《公務人員任用法》的約束，而他們處理的卻是各部門事涉國家機密的數位業務；如此，不會陷國家資訊安全於險境嗎？

對於數位部的預算爭議，唐鳳解釋，該部本身的預算僅57億元，是加上第四期前瞻預算的160億多元，才有217億元。這種說法，正欲蓋彌彰地凸顯了數位部經費用度的不合理。數位部員額約600人，假設每人月薪10萬元，一年的人事費用不過7.2億元；加上每月7000萬的房租，合計不過15億。數位部不僅編了57億預算，還要挪移三倍於本部預算數的前瞻經費供其運用，這合理嗎？蔡政府不僅濫用特別預算，還將不同部門的經費移來挪去，混用至無法監督的地步。

蔡總統對唐鳳的偏愛，讓人想起她對林智堅的寵溺，到了喪失道德信念而不顧的地步。行政院要「科技部」退位，讓「數位部」取而代之，是對政府架構輕重緩急的嚴重錯置。至於數位部人員半數為約聘，則是對政府用人制度的鑿洞及戕害，更可能危及國家資安。蘇貞昌辯稱，如此高的約聘比率，是「立法院通過的」；此一辯詞，更折射了民進黨 近年在立法院予取予求的蠻悍。當初在國會護航這項法案的眾民進黨立委，從沒想到自己是在做傷害國家制度的事嗎？

稍早，NCC力推的《數位中介法》，因遭各界質疑旨在打壓言論自由，行政院唯恐影響選情而宣布不再推動。而今，一個位階更高、用人更不受控、擁有龐大經費、又可指揮各部會行動的「數位部」出現，它的魔掌不會比NCC更恐怖嗎？