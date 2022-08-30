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「民進黨已背離建黨精神」 鄭寶清倡新黨外運動 找初衷

台灣新聞組／台北30日電
前立委鄭寶清（右）宣布參選桃園市長，他28日前往桃園市議員參選人陳品杰（左）競選辦公室成立茶會時受訪表示，他在堅定的維護民進黨的建黨精神跟核心價值。（中央社）
前立委鄭寶清（右）宣布參選桃園市長，他28日前往桃園市議員參選人陳品杰（左）競選辦公室成立茶會時受訪表示，他在堅定的維護民進黨的建黨精神跟核心價值。（中央社）

九合一選舉昨起受理參選人登記，脫黨參選的民進黨前立委鄭寶清提出「新黨外運動」，他說，民進黨已背離建黨精神，希望回到建黨初衷；另外，前副總統呂秀蓮也曾感嘆，民進黨不初選就已知民主退步了。

本報系聯合報報導，桃園市長鄭文燦昨天陪同民進黨市長參選人鄭運鵬登記，對於鄭寶清不滿黨內提名機制脫黨參選，鄭文燦表示，民進黨以集體智慧共同推舉鄭運鵬，決定非常正確，就算民進黨面臨「三打一」也不怕，「三打一我們也會贏」。

國民黨對手張善政反諷「現在像鄭文燦選第三任」，民進黨讓民眾大失所望，民心向背大家看得很清楚。

另據台北中國時報報導，鄭寶清昨接受中天電視節目專訪時表示，脫黨參選最重要的原因，就是看到現在的民進黨已背離建黨精神。他說，民進黨有許多前輩犧牲性命、流血流淚流汗，為的就是要建立一個民主、自由、法治、人權的社會、一個公平正義的社會，但民進黨已慢慢地背離這個建黨精神。

鄭寶清舉例，這次九合一選舉，民進黨在提名過程中沒有民主，尤其對於林智堅「論文門」事件，不但沒譴責，反而站在社會對立面，造成很大衝擊，而且「走了一個抄襲的，卻來了一個挺抄襲的」，更重要是，完全沒有經過民主程序；他希望民進黨能找回當年的核心價值，重建「新的黨外精神」。

據報導，呂秀蓮日前接受節目專訪時也直言「如今的民進黨和以前太不一樣了」，她感慨過去加入民進黨為了對抗不公不義，付出牢獄之災的代價，現在加入是因為很容易當選、沒有使命。

桃園市長鄭文燦（前排左起）、民進黨市長參選人鄭運鵬，29日領軍黨籍議員參選人登記...
桃園市長鄭文燦（前排左起）、民進黨市長參選人鄭運鵬，29日領軍黨籍議員參選人登記。（圖：鄭運鵬競辦提供）
前副總統呂秀蓮。（本報資料照片）
前副總統呂秀蓮。（本報資料照片）
前副總統呂秀蓮直言，朝野各黨對縣市長提名完全違背民主的黨內初選機制，令人遺憾。針...
前副總統呂秀蓮直言，朝野各黨對縣市長提名完全違背民主的黨內初選機制，令人遺憾。針對鄭寶清參選，國民黨桃園市長參選人張善政（中）說，不能想自己選情穩，仍戰戰兢兢向前衝。（記者曾增勳／攝影）

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