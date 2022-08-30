黑白集／保抄襲不保清 綠假民主真威權

民進黨前立委鄭寶清參選桃園市長。（記者朱冠諭／翻攝）

「堅下鵬上」後，民進黨 桃園市長選情再遇亂流，前綠委鄭寶清宣布參選讓選情雪上加霜。面對亂局，民進黨交相責怪台大、中華大，批「叛徒」背骨，更痛罵藍白窮追猛打，就是不檢討自己為何弄到這局面。

這次選舉，桃園一役是重中之重。民進黨有鄭文燦八年執政，又挾中央龐大行政資源，加上國民黨空降張善政引發內亂；因此，選情就算不是絕對有利，至少也是五五開。但蔡英文 空降林智堅在前，論文、棒球場案連番爆，還堅持力挺在後。選情糜爛，遂一發不可收拾。

再昏聵的領導者，也知若要換將，首要之務是彌補先前過失。但蔡英文自信過人，依舊跳過整合和民主程序，橫柴入灶，「走了抄襲的，來了挺抄襲的」。對鄭寶清，則是「冷暴力」以對。一錯再錯，如何服人？

對此，兩位綠營桃園「老縣長」許信良、呂秀蓮 先後示警。前者說，鄭寶清的努力未得應有尊重，是其不滿主因；後者直言，民進黨提名完全違背民主機制。鄭寶清參選，選民看到的不是「背骨」，而是民進黨權力在手，連抄襲的都能挺，卻置基本程序正義於不顧。

鄭寶清參選，凸顯所謂綠色執政、台灣價值，皆淪為蔡英文的「朕保抄襲不保清」。鄭寶清未必能在藍綠格局下殺出重圍，但對民進黨的「假民主、真威權」，卻是重重一擊。