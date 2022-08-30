九合一選舉參選登記開跑 競逐6都市長 4人搶頭香

九合一選舉登記首日，台北市前議員林晉章（左）、中廣董事長趙少康（左二）、台北市前市長郝龍斌（左三）、立委江啟臣（右），29日陪同國民黨市議員參選人柳采葳（右二）、楊植斗（右三）、詹為元（右四）到台北市選委會登記。（記者余承翰／攝影）

年底九合一選舉昨天起至9月2日開放參選人辦理參選登記，截至昨天統計，全台22縣市長，已有14人完成登記。六都部分，台北市、桃園市、台中市、高雄市各有一人完成登記。其餘包括新竹縣、南投縣、雲林縣、屏東縣、宜蘭縣、連江縣、基隆市、新竹市及嘉義市，各有一至二人，總計十人辦理登記。

競逐六都市長、選擇首日登記者，包括民進黨 桃園市長參選人鄭運鵬、台中市長參選人蔡其昌；41歲的鄭宇翔昨到高雄市選委會繳交150萬台幣保證金，成為高雄首名完成登記的市長參選人；另外，還有律師、無黨籍台北市長參選人童文薰。

選戰進入登記階段，但民進黨選情因原桃園市長參選人林智堅 論文案遭重擊，民進黨台北市長參選人陳時中最近積極經營年輕選票；選舉幹部坦言，在林智堅風暴影響之下，民進黨全國年輕選票都受到波及。

民進黨選舉幹部指出，林智堅效應擴散到其他縣市，再加上最近民進黨前立委鄭寶清宣布參選桃園市長，整體氣氛不佳，也影響綠營氣勢。基層仍盼在鄭寶清登記之前，桃園市長鄭文燦能夠努力勸退。

藍營部分，國民黨主席朱立倫日前喊出「六都過半、目標16席」，若做不到就下台的承諾，昨天受訪被問及經過全代會後，預估能拿下幾席？朱強調：「我們一席都不放棄，都全力以赴」。他強調，全代會是22縣市參選人共同團結，「你今天要提到任何的數字，不就是要自己打我們的候選人臉嗎？」

被問到北市和桃園選情，朱立倫說，台北市最後還是要集中選票，才能團結勝選；桃園部分，國民黨就是穩紮穩打，一步一腳印。