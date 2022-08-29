鄭寶清效應 支持者勸進登記選台東縣長 賴坤成：再想想

賴坤成直言，鄭寶清宣布參選桃園市長後，地方勸進他參選聲音真的更多了。（記者卜敏正／攝影）

民進黨 籍前立委賴坤成，極力爭取黨內提名 參選台東縣長未果，但周邊支持者勸進聲不斷，日前前立委鄭寶清宣布參選桃園市長後，賴的多名友人昨邀宴，鼓勵賴31日登記參選，賴坤成坦言「勸進登記參選聲真的很多，讓我清醒一點再仔細想想！」

賴坤成表示，長期在台東經營，最了解基層聲音，真的有太多人，對於劉櫂豪六度參選不滿，這些不滿的聲音除了台東縣民，更多來自民進黨支持者，他才會多次要求黨內辦初選，「要傾聽民意啊！」

賴坤成說，民進黨選對會召集人林錫耀，前天到台東與地方座談，他就直言「選對會是不是變成選錯會？選擇提名錯誤人選？」他相信林錫耀也感受到地方的氛圍，地方支持者不同聲音，這和中央所得到的訊息應該有不小差距吧。

他說，民進黨縣市長提名程序很重要，中央不能沒收初選，而且很多人都認為，中央這次提名是先射箭再畫靶，已經內定人選仍遲不宣布，地方真的很多不滿聲音。

賴坤成直言，鄭寶清宣布參選桃園市長後，地方勸進參選聲音真的更多了，但參選是大事，他至今仍未放下對民進黨初心，內心很掙扎，讓他再仔細思考、想想。