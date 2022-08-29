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冷眼集／輸掉2022就一定沒有2024 藍拚整合步步驚心

記者 劉宛琳

九合一選舉29日起受理參選人登記，國民黨28日召開全代會，重現四年前的棒球風，黨主席朱立倫仿效前主席吳敦義2018扮總教練，盼22縣市打出全壘打。只是，能否成功複製上次的戰績，甚至進一步實踐朱立倫「目標16席、六都過半」的承諾，國民黨還有待展現對外戰力與內部整合。

綠營近期「自爆」不斷，從林智堅的論文門、新竹棒球場，到「換堅」成真，近日還有數位中介服務法草案風波、疫苗採購封存卅年及台南殺警案等爭議。不過，這段期間，朱立倫為安倍下半旗、重新審視李登輝功過、在軍演之際派副主席夏立言訪陸，都在黨內引發漣漪，甚至反彈。

面對民進黨出包，國民黨卻未因而得利，顯示無法有效發揮監督力道，讓「討厭民進黨」的聲音外溢；反倒是，力求改變的朱立倫，因沒先做好內部溝通，獨斷獨行，讓黨內「討厭朱立倫」的聲音持續蔓延，昨天全代會的黨代表發言及肢體衝突，正是警訊。這也讓整個黨陷入了不改變不行、但改了又被罵的矛盾困境。

如今，民進黨前立委鄭寶清宣布參選桃園市長，似乎讓國民黨打了一支強心針，藍營內部甚至出現「桃園贏、國民黨贏、就是朱立倫贏」的說法。桃園的勝敗，關係著朱立倫的主席保位戰，更牽動著2024藍營可能人選的大位之爭。

九合一選舉剩不到三個月，相對民進黨桃園風暴引發的選情危機，藍軍氣勢看似較為有利，但國民黨也不可能光靠著民進黨出包就躺著選，例如苗栗分裂，以及各地方勢力整合隱憂不斷，團結仍是燙手山芋。若以歷史借鏡，打贏2018，不一定有2020，但輸掉2022，一定沒有2024；國民黨仍是步步驚心、還須步步為營。

國民黨 民進黨 夏立言

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