黑白集／脫黨這一箭 射中綠失德

前民進黨 立委鄭寶清宣布參選桃園市長，此舉，勢將嚴重衝擊接替林智堅 上陣的鄭運鵬選情。鄭寶清臨亂參選，能否當選，仍很難說。但他這一箭，射的是民進黨中央的失德失能，卻是正中紅心。

民進黨隨即放話，一旦鄭寶清登記參選，將立刻開除其黨籍。這一招，應該早在鄭寶清預料之中，他顯然毫不在乎。這次的提名，蔡英文 主席壟斷黨內所有決策權，才會鬧出林智堅以「天之驕子」之姿空降桃園的戲碼；發生抄襲事件後，小英還不顧是非要全黨「挺堅」。

民進黨墮落到這種地步，稍有價值理念的人都會感到羞與為伍。鄭寶清說，他參選最大的理由，就是「要讓民主的火種留下來」。以鄭寶清的力量，擔不擔得起「民主火種」這麼大的擔子，還很難說；但他參選，足以戳破蔡英文的霸道失德，凸顯綠營為了權力唯唯諾諾的可悲可鄙。

鄭寶清宣布參選當天，鄭運鵬向選民喊話：讓自己當選市長，也「讓鄭文燦進行政院、總統府」。對民進黨而言，這次桃園市長選舉非贏不可，目的不是為了服務及建設桃園，而是為了保送鄭文燦到中央當閣揆，甚至兼可「卡賴」。民進黨的選戰策略，滿滿的黨和個人權力算計，卻很少想到百姓。

同志轟鄭寶清「背骨」。但就政治的初心而論，悖離民主價值的民進黨，才更背骨！