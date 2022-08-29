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新聞眼／桃園灘頭堡變燙手芋 綠選情恐崩盤

記者 丘采薇
民進黨從規畫提名迄今始終處於逆風，一切起源其實來自「指定接班人」制度。（本報資料照片）
民進黨從規畫提名迄今始終處於逆風，一切起源其實來自「指定接班人」制度。（本報資料照片）

民進黨前立委鄭寶清宣布參選桃園市長，為年底選情投下震撼彈。民進黨桃園一役目前已面臨焦土戰爭，不只原市長參選人林智堅難以翻身，剛換上的市長參選人鄭運鵬、桃園市各區議員參選人及現任市長鄭文燦都陷入泥淖。桃園一夕之間，從民進黨的北台灘頭堡變燙手山芋，甚至恐導致選情崩盤的骨牌效應。

距離投票只剩三個月，但民進黨從規畫提名迄今始終處於逆風。一切起源其實來自「指定接班人」制度，先是拍板六都採徵召制，全由黨主席提名，隨後僅存少數初選區新竹市、基隆市也改為徵召，為此後患不斷。

林智堅辭職參選被認為是政治豪賭，但他先前清新形象吸引了桃園在地的年輕族群，民調節節高升，高層始終認為是一張好牌。論文抄襲事件爆發，又發生新竹球場爭議，隨後台大及中華大學都撤銷林智堅的碩士學位，民進黨在桃園的年輕人支持度大量流失，尤其30歲以下族群，已經完全不願表態。

對民進黨來說，鄭寶清脫黨參選是「最後一根稻草」，可能讓深綠基本盤動搖。尤其鄭寶清曾在桃園當過三屆立委，經營範圍在北桃園，優勢區域與鄭運鵬重疊，只要鄭寶清挖走一些老民進黨支持者，內亂就足以造成選戰烏煙瘴氣，連帶影響市議員得票率。

原本民進黨高層盤算，只要延續鄭文燦的基層氣勢，就算桃園換將也有機會選贏，但沒想到，論文烏雲未因林智堅退選而消散，近期鄭寶清又緊抓論文及球場事件不放，甚至宣布參選。現階段民進黨期盼反守為攻並不切實際，若再不止血，骨牌效應遲早擴散到其他縣市。

民進黨 林智堅 提名

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