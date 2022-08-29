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九合一選舉／藍攻北桃 綠拚首都 白吸引討厭藍綠選票

台灣新聞組／台北29日電
民進黨台北市長參選人陳時中（前排左）出席「四大社團後援會成立大會」。（記者林伯東／攝影）
民進黨台北市長參選人陳時中（前排左）出席「四大社團後援會成立大會」。（記者林伯東／攝影）

九合一選舉11月26日投票，今起至9月2日受理候選人登記。藍綠白展開選舉衝刺，國民黨主要目標攻下北市與桃園；民進黨則把拿下北市視為選戰沒輸的底線；民眾黨主攻北市、桃園與竹市，要吸引討厭藍綠選票。

綠不樂觀 贏北市就不算輸

選情加溫，民進黨主席蔡英文已開啟「選戰模式」，近日頻為黨籍縣市長參選人輔選；民進黨預判，年底綠營選情並沒版圖大躍進的樂觀本錢，台北市將成關鍵戰場。參與台北市長選戰的操盤人士表示，民進黨年底會以爭取席次最大化為目標，並未設定具體要拿多少席，但台北市仍具有關鍵意義，在他看來，「若民進黨能拿下台北市，這場縣市長選戰就不算輸」。

民進黨派系人士指出，根據派系智庫評估，在桃園因論文案「換堅」後，首都之戰已成了鞏固黨內權力核心的最後防線，目前已開始出現「北市贏，就不算輸」的說法，某種程度也凸顯綠營選情確實不容樂觀。

國民黨在桃園召開全代會，黨主席朱立倫與台北市長參選人蔣萬安高喊「當選」（圖）。（...
國民黨在桃園召開全代會，黨主席朱立倫與台北市長參選人蔣萬安高喊「當選」（圖）。（記者黃義書／攝影）

藍選情穩 全台有望拿16席

國民黨昨天在桃園召開全代會，22個縣市長參選人出席造勢。被問到預估年底可以拿下幾席縣市長，國民黨主席朱立倫未正面回應，僅表示「國民黨一定會獲得最多的席次」。

朱去年參選黨主席時曾承諾「目標16席、六都過半」，如果做不到就下台負責。黨務人士指出，因民進黨近期各項爭議不斷，例如疫苗、論文抄襲和數位中介服務法草案等，藍營在台北、桃園的選情趨於穩定，若兩都拿下，就能從原有的14席，達到16席及六都過半目標。

台北市前副市長黃珊珊（前排右二）正式加入台北市長選戰，台北市長柯文哲（前排左二）...
台北市前副市長黃珊珊（前排右二）正式加入台北市長選戰，台北市長柯文哲（前排左二）到場力挺。（記者余承翰／攝影）

白搶三地 再造柯文哲旋風

民眾黨部分，選務人士分析，台北市長參選人黃珊珊、桃園市長參選人賴香伶和新竹市長參選人高虹安形象原本就較能吸引年輕人和中間選民。黨主席柯文哲也想再造2014年的「柯文哲旋風」，未來三地的輔選會緊密連結，相信民調會更上一層樓。

民進黨 國民黨 柯文哲

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