參選恐影響鄭運鵬選情 鄭寶清：遭數千個假帳號攻擊

民進黨前立委鄭寶清宣布參選桃園市長，受訪感嘆自己一宣布參選，馬上有四、五千個「海外1450假帳號」對他攻擊。(本報資料照片)

民進黨 前立委鄭寶清前天宣布參選桃園市長，昨天為無黨籍議員參選人陳品杰站台，他受訪感嘆自己一宣布參選，馬上有四、五千個「海外1450假帳號」對他攻擊，雖然被開除黨籍是預料中的事，但要離開民進黨的不是他，仍會堅定維護建黨精神跟價值。

鄭寶清宣布參選桃園市長，為年底選情投下震撼彈，雖然綠營評估鄭寶清得票率有限，但鄭寶清只要拉走部分綠營基本盤，就足以影響民進黨參選人鄭運鵬選情。黨政人士認為，在鄭寶清登記之前，都有轉圜餘地，許多桃園地方人士期待桃園市長鄭文燦想辦法調停，尤其鄭寶清與鄭文燦交情匪淺，應想辦法勸退鄭寶清。

黨內人士指出，鄭寶清影響的票數就算不多，但宣布參選已經影響民進黨整體士氣，尤其在原桃園市長參選人林智堅 論文抄襲事件之後，「年輕人支持度跌得非常慘」，桃園目前最大問題不只是市長選情有困難，而是市議員參選人「小雞」可能倒一片。

桃園市長鄭文燦說，他與鄭寶清溝通「努力一項沒有少過」，任何選擇如果要走不同的路、追求不同的方向都尊重，黨紀由中央黨部統籌處理。民進黨桃園市長參選人鄭運鵬表示，民進黨更需團結在鄭文燦兩任政績下爭取繼續執政，從政黨員都要接受黨紀處理，每一位都是公平的。

鄭寶清參選，外界關注是否會產生外擴效應，民進黨新北市長參選人林佳龍表示，影響是一定會有，但希望能夠降到最低，政治人物做決定時要對自己的良心、社會和歷史負責，也希望民進黨在登記截止前繼續與鄭寶清溝通，若鄭真決定要走自己的路，就不能用民進黨名義參選。

國民黨 桃園市長參選人張善政表示，鄭寶清決定參選，一定是天人交戰、經過相當的考慮，「我們尊重他」，自己會繼續一步一腳印，充實基層支持力量。