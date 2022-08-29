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黃珊珊喊擺脫藍綠 挨轟「最會操作顏色政治獲利」

台灣新聞組／台北29日電
台北市前副市長黃珊珊宣布參選市長，但遭到對手蔣萬安與陳時中質疑行政不中立。（記者余承翰／攝影）
台北市前副市長黃珊珊宣布參選市長，但遭到對手蔣萬安與陳時中質疑行政不中立。（記者余承翰／攝影）

台北前副市長黃珊珊前天辭職，昨天宣布參選市長。她說，台北市民2014年推倒藍、綠對立高牆，造就台北市進步價值，她期待在2022年延續這股力量，讓市政回歸市政，不讓藍綠支配擺布。國民黨北市議員游淑慧批黃珊珊，「最會操作顏色政治、從中獲利，每天都像全新的自己，講著全新的話。」

民進黨籍議員簡舒培說，黃珊珊或許能因柯文哲吸到藍營支持者的票，但柯市府施政不滿意度會影響黃的支持度，例如大巨蛋黃珊珊徹頭徹尾「擺爛」，沒和遠雄切斷國賠和議約，身為律師卻公開在議事廳說謊。

游淑慧指出 ，1998年黃珊珊以新黨身分出道，當時路線是反綠先鋒；2016年大逆轉接受蔡英文推薦，角色變成民進黨打藍代理人；2022年參選台北市長又搖身一變，成藍綠終結者。

黃珊珊昨天宣布參選，表示自己已準備24年，可立即上手無縫接軌。柯文哲率市府團隊出席力挺，親民黨前副主席張昭雄出席。國民黨、民進黨及無黨籍里長70多人參加，市議員參選人黃靜瀅、陳宥丞及吳怡萱都迫不及待掛上合照看板，象徵母雞就位。

外傳宋楚瑜未出席是因為不滿柯文哲。柯文哲表示，「打仗不必一次就出盡王牌」，至於是否考慮請黃珊珊加入民眾黨，他說，不必讓人為難，無黨籍參選就好。

「有句成語叫『姍姍來遲』，其實我只是最晚宣布。」黃珊珊說，在這場選戰中，她是所有候選人中準備最早、最充分的人。她說，「我們沒有時間再等待，藍綠繼續惡鬥更是沒辦法解決這些問題。」

柯文哲 民進黨 國民黨

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