新聞眼／全代會大咖缺席、基層炸鍋 朱立倫陷領導困境

國民黨在桃園召開全代會，黨主席朱立倫（中）與國民黨縣市長參選人高喊「當選」。（記者黃義書／攝影）

國民黨 28日召開全代會，22縣市長參選人合體造勢，卻不見前主席洪秀柱、連戰、吳伯雄，以及大老王金平 和前副主席郝龍斌等人，且不僅諸多大咖缺席，舞台前，中常委、中央委員和中評委座位也是零零落落，坐不滿一半。

從地方首長提名 沒收初選、突襲式的決策，一直到近期藍營縣市議長連署「反朱」，國民黨主席朱立倫對黨內不夠有身段而引起不滿，已被「公認」；但這個源自於朱立倫決策圈窄小的後座力，似乎已從上影響至下，在這場本該強調團結的選前全代會上一覽無遺。

比起28日上午縣市首長造勢，下午黨代表提案發言時的會場氣氛竟更活躍，原因卻是不滿「中常委改制」、「中全會未開」等。值得注意的是，雖有幾位黨代表連署提案發言，但率先開砲的黨代表，都是透過抽籤上台，批評的人從北到南都有，橫跨黃復興與青壯派，不滿的情緒在各自醞釀後炸鍋。

連媒體都沒料到，國民黨全代會竟出現基層嗆聲「國民黨不是帝制、是民主政黨」後，全場歡呼鼓掌的情景，最後還有過半的黨代表願意起立表態，在黨中央高層面前要求表決。

朱立倫就任黨主席後，在提名策略與尋找資源上，確實展現出政治菁英的老練與魄力，甚至勇敢調整路線向中間靠攏，對國民黨來說也未嘗不好，只不過，黨主席不是市長或是院長，不只要掌舵，更肩負分配資源、調和鼎鼐任務。這次全代會造勢時「大咖少、氣氛冷」，已凸顯朱立倫的領導困境。

如果希望下次能有個更圓滿的全代會，對於黨內同志，朱立倫可能要表現更多說服力。