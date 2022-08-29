我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

打贏誹謗官司 強尼戴普空降頒獎典禮喊：我需要工作

底特律發生隨機槍擊事件 路人3死1傷

新聞眼／全代會大咖缺席、基層炸鍋 朱立倫陷領導困境

記者 程遠述
國民黨在桃園召開全代會，黨主席朱立倫（中）與國民黨縣市長參選人高喊「當選」。（記者黃義書／攝影）
國民黨在桃園召開全代會，黨主席朱立倫（中）與國民黨縣市長參選人高喊「當選」。（記者黃義書／攝影）

國民黨28日召開全代會，22縣市長參選人合體造勢，卻不見前主席洪秀柱、連戰、吳伯雄，以及大老王金平和前副主席郝龍斌等人，且不僅諸多大咖缺席，舞台前，中常委、中央委員和中評委座位也是零零落落，坐不滿一半。

從地方首長提名沒收初選、突襲式的決策，一直到近期藍營縣市議長連署「反朱」，國民黨主席朱立倫對黨內不夠有身段而引起不滿，已被「公認」；但這個源自於朱立倫決策圈窄小的後座力，似乎已從上影響至下，在這場本該強調團結的選前全代會上一覽無遺。

比起28日上午縣市首長造勢，下午黨代表提案發言時的會場氣氛竟更活躍，原因卻是不滿「中常委改制」、「中全會未開」等。值得注意的是，雖有幾位黨代表連署提案發言，但率先開砲的黨代表，都是透過抽籤上台，批評的人從北到南都有，橫跨黃復興與青壯派，不滿的情緒在各自醞釀後炸鍋。

連媒體都沒料到，國民黨全代會竟出現基層嗆聲「國民黨不是帝制、是民主政黨」後，全場歡呼鼓掌的情景，最後還有過半的黨代表願意起立表態，在黨中央高層面前要求表決。

朱立倫就任黨主席後，在提名策略與尋找資源上，確實展現出政治菁英的老練與魄力，甚至勇敢調整路線向中間靠攏，對國民黨來說也未嘗不好，只不過，黨主席不是市長或是院長，不只要掌舵，更肩負分配資源、調和鼎鼐任務。這次全代會造勢時「大咖少、氣氛冷」，已凸顯朱立倫的領導困境。

如果希望下次能有個更圓滿的全代會，對於黨內同志，朱立倫可能要表現更多說服力。

國民黨 提名 王金平

上一則

新聞評論／電價沒大漲 因為直接從人民口袋掏錢

下一則

黨代表批中常委改選制「捧主席屁股就好」 掌聲如雷

延伸閱讀

國民黨全代會爆肢體衝突 有人嗆朱立倫 有人眼鏡被打掉

國民黨全代會爆肢體衝突 有人嗆朱立倫 有人眼鏡被打掉
兩岸學者看國共關係「已降到最低點」 看壞未來發展

兩岸學者看國共關係「已降到最低點」 看壞未來發展
朱立倫搞錯黨內參選人姓名 被民進黨的「他」提醒酸爆

朱立倫搞錯黨內參選人姓名 被民進黨的「他」提醒酸爆
胡佛學者團訪台 拜會朱立倫

胡佛學者團訪台 拜會朱立倫

熱門新聞

李亞萍過去提到女兒余苑綺的病情，忍不住掩面痛哭。記者林澔一／攝影

燒20萬美元救不回余苑綺 余天李亞萍白髮人送黑髮人

2022-08-21 12:03
聯電榮譽董事長曹興誠說，台灣富豪排行榜他還在很後面，他宣布捐出30億元希望能拋磚引玉，如果有很多企業加入，會是很強的力量。記者簡永祥／攝影

回復中華民國國籍 曹興誠：已決定死在台灣

2022-08-25 12:15
曾任前副總統錢尼副國家安全顧問的葉望輝表示，「川蔡通話」是多種機緣促成，蔡英文是幸運兒。（記者張宗智／攝影）

世報專訪／葉望輝：與蔡英文通話後 川普「並不開心」

2022-08-26 22:24
新加坡總理李顯龍日前在國慶致詞時表示要做好「心理準備」，未來區域不會像之前那樣和平穩定。對此學者解讀，可能暗示台海將有結構性變化。（取材自新加坡總理府官網）

台學者：李顯龍示警 暗示台海將有「結構性變化」

2022-08-26 01:56
美籍華裔作家貝嶺（右）。圖為貝嶺與來訪學生在家中互動。（貝嶺提供/中央社）

華裔美籍作家貝嶺遭毆後返美療傷 指對警察執法失望

2022-08-23 11:39
示意圖。(ingimage)

柬埔寨金邊公寓驚傳槍響 3名台灣男子遭擊斃

2022-08-28 14:42

超人氣

更多 >
3劫匪入室搶錢 華人遭捆綁+槍傷+刺傷 嬰兒目睹全程

3劫匪入室搶錢 華人遭捆綁+槍傷+刺傷 嬰兒目睹全程
走路就可以降低失智風險 但得這樣走才行

走路就可以降低失智風險 但得這樣走才行
封面故事／花5萬元 買個「馬斯克小屋」入住

封面故事／花5萬元 買個「馬斯克小屋」入住
全美2000萬家庭繳不出水電費 創歷史新高

全美2000萬家庭繳不出水電費 創歷史新高
中學者：中國可依法緝拿海外台獨分子

中學者：中國可依法緝拿海外台獨分子