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黨代表批中常委改選制「捧主席屁股就好」 掌聲如雷

記者程遠述、劉宛琳／桃園29日電
中央委員徐正文（中）提案要求黨中央「報准參選」台北市大安、文山議員，並鼓譟要求現場表決，與其他黨代表爆發肢體衝突。（記者黃義書／攝影）
中央委員徐正文（中）提案要求黨中央「報准參選」台北市大安、文山議員，並鼓譟要求現場表決，與其他黨代表爆發肢體衝突。（記者黃義書／攝影）

國民黨昨在桃園召開全國代表大會，會間砲聲隆隆，數名黨代表及中央委員輪番發言批評黨中央，在中常委改選制未能回應基層聲音。黨代表陳政峯開嗆「捧主席屁股就能當中常委」，獲得全場掌聲。黨代表徐正文更在發言台上與現場人員發生衝突，眼鏡一度被打掉。

黨代表不滿原因，來自之前國民黨中常會通過要改中常委選舉制度，將29位選任的中常委，名額降至25席，且其中十席由黨主席直接指定，而總計25個名額中，擔任民意代表者要過半。

陳政峯發言表示，中常委制度若改，由黨主席指定的中常委席次會超過三成，「國民黨不是帝制，是民主政黨」，沒有民主國家的民代，是高比例由主席指定；國民黨把中常委的「主席指定名額」提高到超過三成，那以後只要「捧主席屁股就好了，我就是中常委了嘛」。

依國民黨規定，該中常會改制提案須在全代會通過才生效，雖昨黨中央在全代會上數度強調，並沒有中常委改制提案，但在場黨代表楊本安、李賢德及中央委員王榮貴等人接力發言質疑，最後徐正文要求要臨時動議讓全場黨代表表決，有半數以上黨代表起立支持。

不過，徐正文後來不願離開發言台，在場大聲喝斥，遭現場人員制止，雙方爆發肢體衝突，眼鏡一度被打掉。據了解，徐提案要求黨中央讓他「報准」參選台北市大安、文山議員，結果該案被保留，交由中央委員會研處。

對於黨代表反映，全代會中提出的黨務改革方案都沒處理，國民黨主席朱立倫回應，黨的改革要照制度來，下次全代會可專門討論。黨秘書長黃健庭則表示，中常委選制的改革方案仍要經過全代會，但昨天全代會是營造全黨團結，年底勝選，沒有提出該案。

另也有黨代表及中央委員不滿中央委員全體會議上次例會沒開，要求增加會議次數又未獲黨中央正面回應，中央委員張馨尹更嗆朱立倫，若不處理提案，「國民黨也不需要我們這些委員」，反正開會「都是來郊遊、點頭迎合」，揚言若之後不處理，以後也不當中央委員。

國民黨

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