唐鳳：數位部做教練協助產業轉型 不做集權大哥

數位發展部27日舉行揭牌儀式，蔡英文總統（右五）、行政院長蘇貞昌（右四）、數位發展部部長唐鳳（右六）出席。（記者葉信菉／攝影）

行政院新設部會數位發展部昨天正式掛牌，是台灣首個以「數位」為重心的產業部會，部長唐鳳指出，將不做監理、不做特許，也不會做數位集權的老大哥，定調數位部的角色是教練，從旁協助產業進行數位轉型；面對外界質疑數位部有網軍的嫌疑，她強調，資通電軍不會進駐數位部，但如果各國有相關性質的聯防，數位部會密切合作。

自從民進黨政府拋出數位部構想以來，定位一直引發爭論，蔡政府也始終未清楚說明，對於唐鳳將數位部角色視為教練，國民黨立法院黨團總召曾銘宗指出，數位發展部組織法明定成立原因是行政院為促進全國通訊、資訊、資通安全、網路與傳播等數位產業發展，唐鳳應制定宏觀政策，促進數位發展，協助台灣走向世界的數位產業發展，教練只是管理性質，而非帶動產業發展，「把自己格調做小」。

民眾黨立法院黨團幹事長張其祿說，數位發展部成立迄今，無論預算 或人事爭議很多，外界期許是能夠前瞻性規畫、布局，尤其資訊安全也是重點，遇到中共的資訊戰或是詐騙案頻傳、個資流出等，不是只是當教練或與業者間的仲介平台，這項工作目前資策會就能扮演，不需要成立部會。

行政院長蘇貞昌昨天頒授任命令，並交予印信給數位部首任部長唐鳳，蔡英文總統等人一起為數位部揭牌。唐鳳說，因應數位部業務成長，年底將成立「行政法人國家資通安全研究院」，將持續向民間徵才，以彈性用人機制吸引人才，不限學歷，只看戰力。

至於數位部約聘比率遭質疑過高，唐鳳表示，「這是數位部法定的組織法編制。」按照組織法，數位部最多可以有100個約聘人員，數位部旗下兩署也分別有100位約聘人員，加在一起是300人，一開始會以事務官編制為主，隨著資安 院成立，明年的約聘員額是幾十個人，之後會慢慢增加。

對此，公務人員協會前理事長李來希表示，數位部約聘僱人員毫無把關標準，形同完全流於人治，且讓原本暗地作業的網軍有了全面檯面化空間，又坐領公帑高薪，已經嚴重傷害國家體制。

對此，唐鳳表示，資安人才在業界非常搶手，因此要透過彈性的敘薪機制吸引相關好手，且朝野黨團去年也都支持擴大進用。

外界關注，數位部恐藉此合法安置帶網路風向的側翼及網軍，唐鳳回應「網軍」問題時卻指出，資通電軍混合戰保衛關鍵基礎設施、保衛國家的部隊，是國防部 的編制，沒有資通電軍進駐數位部的問題。

對於數位部未來的角色，唐鳳強調，如果其他監理性質或者特許性質主管機關，像是裁判角色，數位部比較像是教練角色，會秉持這樣的角色，去跟各界溝通，促進各行各業跟大型平台的共同發展。

未來數位部也將打造行動辦公室，讓手機也能在外簽公文，引來網路熱議，有網友表示，數位部應該要做的真不是這種事，目前數位發展相關法令與規範極不健全，應該設法讓數位發展環境更友善。