新聞眼／唐鳳網軍新解 側翼疑慮未解

數位部最多可有300名約聘人員，被質疑傷害國家體制。（記者葉信菉／攝影）

行政院數位發展部終於掛牌，高達217億元台幣（約7.16億美元）預算會不會是網軍洗白的前奏曲，引發憂心；雖然數位部長唐鳳已表達，「我們並沒有資通電軍進駐數位部的問題。」但這種「暗喻」沒有真正回答各界疑慮，數位部有沒有網軍側翼的疑慮，恐仍需時間證明，但「網軍」的破壞性與駭客 一樣，都是無法迴避的問題。

每到選舉，網軍問題層出不窮，這些網軍瞎掰網路資訊、鼓動輿論風向，許多消息似是而非，卻又對選舉帶來極大的影響，傷害民主莫此為甚。

數位部掛牌這一天，網軍依舊是大家最關切的議題，媒體直問：「在野黨說，300人約聘僱是網軍進駐，部長怎麼回應？」唐鳳說：「就像我在德國之聲有回答過，資通電軍混合戰保衛關鍵基礎設施、保衛國家的部隊，這當然非常重要，那是國防部的編制，並沒有資通電軍進駐在數位部的問題，但是當然我們會跟資通電軍也好，或者是各國性質的聯防會密切合作。」

唐鳳沒有直接提到網軍，但從一句「沒有資通電軍進駐在數位部的問題」委婉回應網軍問題，也表達「若是各國聯防會密切合作」。

姑且將唐鳳這段話，當作她對「網軍」新解。隨著兩岸資訊戰、國際駭客綁架事件愈來愈多，過去企業、民間守得吃力，企業付錢了事時有所聞，就連美國眾議院議長裴洛西訪台之後，不光政府單位網頁，台鐵 、超商 電子看板都遭駭，凸顯台灣政府、企業面臨的嚴峻環境與資訊安全的脆弱面。

數位部已正式成立，在看不見的虛擬數位環境中，最不缺的就是「大內宣網軍」，況且這類網軍專門破壞民主信任，外加上駭客虎視眈眈，兩者同樣可惡，如何協助產業建立資訊安全的第一道防線，恐怕會是唐鳳接下來最重要的課題。