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蔣萬安「我才是正藍軍」 酸黃珊珊黨性變來變去

記者鄭媁╱台北28日電
蔣萬安28日表示，他不會隱瞞自己的政黨屬性，也不會變來變去。(記者鄭媁／攝影)
蔣萬安28日表示，他不會隱瞞自己的政黨屬性，也不會變來變去。(記者鄭媁／攝影)

台北市副市長黃珊珊請辭副市長一職，正式宣布投入台北市長選戰。國民黨台北市長參選人蔣萬安喊出「我才是正藍軍，而且是中華民國藍」，黃珊珊昨說，不曉得這麼年輕的蔣萬安，怎麼還有這種封建式的想法。蔣萬安今天反嗆表示，他不會隱瞞自己的政黨屬性，也不會變來變去。

對於黃珊珊指他想法封建，蔣萬安今上午出席國民黨全代會前受訪表示，勇於表達自己的政治立場，這和封建有什麼關係？「我就是國民黨提名的正藍軍，中華民國的藍」，他當然是爭取所有市民的支持，但他不會隱瞞自己的政黨屬性，也不會變來變去。

蔣萬安說，國民黨年底就是打一場團體戰，各縣市首長、議員，相互拉抬氣勢，大家互相支援幫忙，各縣市共同同串連，像今天全代會，所有縣市提名的候選人齊聚一堂，大家一起打一場團體戰。

對於宜蘭縣長林姿妙被起訴，恐衝擊藍營選情。蔣萬安表示，尊重司法判決，起訴後需要經過審判程序，希望司法能夠查清楚。

此外，國民黨副主席夏立言結束訪陸之旅返台，蔣萬安說，夏立言在對岸就是直接當面清楚表達台灣人民反對中共軍演的態度、立場，以及反映國內農漁產品檢疫問題、兩岸共打協議，當面表達捍衛中華民國的決心和確保民眾相關權益。

國民黨 中華民國 夏立言

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