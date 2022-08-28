「自發性調查抄襲事件」 王鴻薇否認有毀林小組

檢舉林智堅論文抄襲的台北市議員王鴻薇收到中華大學公文，認為瞎挺林智堅的民進黨主席蔡英文應向社會道歉。（記者曾吉松／攝影）

台北市議員王鴻薇踢爆新竹市前市長林智堅 中華大學的碩士論文抄襲，林智堅被中華大學認定抄襲並撤銷學位。王鴻薇昨天在臉書還原揭露論文抄襲事件始末，表示這是她自發性調查，而外傳國民黨 內有「毀林小組」，王鴻薇也說沒有，如果有她也沒有參加。

王鴻薇在臉書上表示，林智堅論文案過程中有很多有心人士放出許多不實消息，她趁整件事水落石出後和大家說明調查的真相。

外傳王鴻薇揭露林智堅抄襲，是她自發性調查。她在6月21日交辦助理蒐集相關資料，助理上網搜尋林智堅論文時，把他的論文名稱「以TCSI模式評估某科學園區之週邊居民滿意度」意外少輸入了「某科學園區」5個字，沒想到居然發現竹科管理局在2008年發包了一份「以TCSI模式評估新竹科學園區之週邊居民滿意度」的45萬標案。

王鴻薇說，助理向她報告時，他們兵分二路，她請立法委員辦公室調閱資料，6月22日助理直接前往中華大學圖書館以及林智堅畢業的科技管理研究所，檢視林智堅的論文正本以及標案相關報告內容，不過當時僅有發現林智堅論文正本於8月出版，她也要譴責民進黨 立委柯建銘說他們潛入中華大學圖書館，完全是不實指控，他們進出都是在校方知情下前往的。

王鴻薇說，隨後立法院調閱到了標案資料，經辦公室助理逐字比對後，就如同她7月5日揭發的內容，林智堅中華大學抄襲87%竹科管理局報告，若再加上國民黨桃園市議員參選人凌濤再發現抄襲國家品質月刊期刊，總共抄襲94%內容。所有資料都是他們親自調查、比對判斷，並不是他人提供。

王鴻薇說，有人認為她爆料得太早，讓民進黨有機會換人，她說當初發現抄襲時辦公室所有人都相當震驚，因為這絕對是歷史級的學術醜聞，任何人看到如此證據確鑿，涉及公共利益的問題，再多的政治算計都要放一旁，不能讓林智堅把台灣高等教育當白癡。

王鴻薇說，她可以很明確地說，國民黨沒有毀林小組，如果有她也沒有參加。真正的「毀林小組」是林智堅在過去求學時，協助他抄襲的陳明通、賀力行老師以及知情而不阻止的所有人。

王鴻薇說，毀林小組是陳明通、是賀力行、是蔡英文、是鄭文燦、是鄭運鵬、是民進黨，遠遠輪不到國民黨或她，林智堅無疑是自毀前程，大可不必牽拖別人。