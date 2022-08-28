黃珊珊宣布選北市長 陳時中酸用行政資源

台北市前副市長黃珊珊(左)28日宣布參選台北市長。(本報資料照片)

台北市副市長黃珊珊昨請辭副市長，今天上午在內湖宣布參選年底北市長選舉，民進黨台北市長參選人陳時中 昨天說黃珊珊還會繼續用市政資源。台北市長柯文哲 反嗆，黃珊珊請辭後要怎麼用市政資源？而且陳時中用的國家的資源有少嗎？

陳時中說黃珊珊出身北市府，運用行政資源在所難免，辭職後還是會持續。柯文哲說，他不想口水戰。黃珊珊則說，她是市政府出身，市府會繼續做該做的事，同時質疑陳時中是衛福部出身，是否也有繼續用衛福部資源？沒有必要這樣。

黃珊珊今天在臉書 正式宣告「我是黃珊珊，從今天開始，我將正式投入競選活動，參選台北市長，謝謝大家！」黃珊珊競選口號打出「偉大市民，齊步共贏，Taipei K33P Going！」其中K33P特地是用柯文哲的KP暱稱，意味將延續柯文哲的推倒藍綠高牆，要延續台北的進步價值。

黃珊珊今天上午的參選記者會，將闡述「台北未來進行式」發展大戰略及參選市長理念，並公布選戰主軸、主視覺及競選團隊。記者會也邀請台北市長柯文哲、內湖科技園區協會發展協會、台北12個行政區里長、各商圈理事長等出席。

同時訴求台北市民在2014年推倒藍、綠對立的高牆，造就了台北市的進步價值，她期待在2022年繼續延續這股力量，邀請所有市民朋友與她站在一起、並肩作戰，讓市政回歸市政，不讓藍綠支配擺布，推進台北市政發展。