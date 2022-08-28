蔣萬安轟陳時中顛三倒四 批柯文哲8年沒建設

國民黨台北市長參選人蔣萬安(中)內湖後援會27日舉行成立大會。(記者楊正海／攝影)

國民黨台北市長參選人蔣萬安內湖後援會昨天上午舉行成立大會，針對疫苗 採購合約跟相關文件封存30年，蔣萬安再轟對手陳時中 講話顛三倒四，這件事情都講不清楚，「市民如何信任你」；另也批現任台北市長柯文哲8年來沒建設，台北沒建任何一條捷運 ，大巨蛋也沒有完工。

據國民黨內部民調，蔣萬安在南港雖然領先對手陳時中、黃珊珊，在內湖卻輸給陳時中，蔣萬安在造勢大會中說，內湖是台北市長選戰最關鍵一區，年底三腳督，「內湖贏，萬安就可以贏、台北就可以贏 」，拜託再拜託支持「正藍軍」。

台北市黨部主委黃呂錦茹表示，據黨部內湖民調，蔣萬安小輸陳時中，在誤差範圍內，南港贏陳時中，黃珊珊都排第3。除了對港湖有信心，對於全市里長，有272位黨籍里長，有把握當選260位。

黃呂錦茹在內湖造勢大會中也指出，內湖是人口最年輕的行政區，雖然這幾年台北市人口下滑，但唯有內湖人口不減反增，部分原因是內科，且內湖年輕人口占了35%，成台北市最年輕的行政區，需要一個年輕的市長來帶領。

蔣萬安也指出，過去8年看到台北市建設停滯，今年經濟學人知名國際機構所做全球宜居城市評比，台北市第53名，比前一年下滑20名，北市光彩不再，不再發光變得黯淡，六都滿意度評比，北市也敬陪末座，他感到非常不平、不捨。

他說，這8年下來大巨蛋沒有完工，8年沒有一條捷運、社會住宅跳票、都更速度牛步，代表主政者沒用心，市府團隊找不到方向。蔣萬安承諾，內湖民眾對交通問題感受很深，當選市長，2年內，捷運東環段馬上動工， 民生汐止線中央核定後盡速動工，當成最優先的交通建設，不會像柯P說的是盲腸線。

蔣萬安也批對手陳時中政治防疫、疫苗採購黑箱，封存採購疫苗30年不讓大家看，當中到底有什麼見不得人的地方，陳時中說不清楚、顛三倒四，全部都亂講。

蔣萬安說，陳時中「保密」、「保存」說法變來變去，說一個謊要用更多的謊來圓，這件事情如果不說清楚，民眾無法接受，未來相關資訊一定要公開透明，「就這件事情你都講不清楚，市民如何信任你。」