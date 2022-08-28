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前綠委鄭寶清宣布戰桃園 民進黨：登記就開除黨籍

台灣新聞組╱綜合28日電
鄭寶清27日宣布參選桃園市長。(記者朱冠諭／翻攝)
鄭寶清27日宣布參選桃園市長。(記者朱冠諭／翻攝)

民進黨桃園市長選情陷入分裂，黨主席蔡英文積極搶救，昨晚出席參選人鄭運鵬後援會成立大會，幾乎就在同一時間，黨內前立委鄭寶清在另一場合宣布參選桃園市長。民進黨桃園市黨部表示，若鄭寶清登記參選，就會開除黨籍；鄭運鵬陣營說，民主社會每人都有參選的權利，會爭取選民支持。

鄭寶清震撼宣布參選桃園市長，國民黨張善政、民進黨鄭運鵬、民眾黨賴香伶三腳督局面被打破，前台南縣長蘇煥智表示，鄭寶清宣布參選，對鄭運鵬非常不利。

鄭寶清昨晚8時30分參加「董事長開講桃園粉絲見面會」，他以台語開場說，有權力的人為一己之私，打破民主制度，先是叫一名失德失能的人參選，後又叫一名挺抄襲的人來選，「走了一個抄襲的人、又來一個挺抄襲的人」。

「我決定參選桃園市長，千辛萬苦不轉彎。」鄭寶清也提到，選舉都還沒開始，周圍很多好朋友接到民進黨電話，說要開始「查水表」，對他潑髒水、戴帽子，破壞他的人格，「我準備好了，要向前走」。

民進黨發言人黃彩玲表示，民進黨提名機制是由全代會無異議通過，所謂黑箱或者不民主的說法，不僅不是事實，更是惡意的謠言。

鄭寶清宣布參選，讓桃園選戰更加詭譎多變，張善政競選辦公室發言人曾俊豪轉述張善政說法，張善政尊重鄭寶清宣布參選的決定，並強調是位受到許多人尊敬的政壇人士，也絕對相信他是經過深思熟慮與天人交戰，然而，無論競爭對手是誰，張善政都會照著自己的步調走基層，跟鄉親作伙，為桃園帶來嶄新的明天，守護誠信與善良價值。

民眾黨桃園市長參選人賴香伶說，民進黨沒辦理初選、直接徵召提名人選，才會導致鄭寶清宣布違紀參選，這是民進黨的民主倒退，失去它原本的核心價值。

民進黨 提名 國民黨

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