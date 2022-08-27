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鄭寶清參選桃園市長 國民黨：民進黨立儲之爭提前開打

記者朱冠諭／桃園28日電
民進黨前立委鄭寶清宣布參選桃園市長。（取材自鄭寶清臉書）
民進黨前立委鄭寶清宣布參選桃園市長。（取材自鄭寶清臉書）

民進黨前立委鄭寶清昨晚宣布參選桃園市長，為地方政壇投下震撼彈。國民黨桃園市議員參選人凌濤分析，鄭寶清與副總統賴清德親近，身邊要角、桃園水利會前會長黃金春等人也可看出「賴系色彩」，種種跡象顯示2024「立儲之爭」已經提前開打。

凌濤表示，鄭寶清參選，前副總統呂秀蓮也屢屢批評民進黨，可以看出在地老桃園民進黨人對現在整體的民進黨施政決策體制嚴重不滿；蔡英文總統、桃園市長鄭文燦、民進黨桃園市長參選人鄭運鵬用不及格的政治誠信道德標準，提名、護航新竹市前市長林智堅，鄭寶清一句「走了一個抄襲的，來了一個挺抄襲的」是最直白的抗議。

凌濤表示，民進黨為了論文抄襲案、棒球場工程案，站在整個年輕世代的對立面，可能造成年底選情的崩盤，鄭寶清提到要「留下民主的火種」，就是要預留民進黨改革再站起的機會。

凌濤分析，從鄭寶清身邊要角黃金春等人可以看出濃濃的「賴系色彩」，其中黃金春還曾在去年2月與賴清德在新北市萬里老家餐敘，甚至當場表態支持賴清德參選總統。

「鄭文燦挺鄭運鵬，鄭寶清的支持者又與賴清德親近，」凌濤說，這次民進黨在桃園一連串的提名混局，可能讓2022年的桃園市長選戰成為2024年民進黨總統提名黨內前哨戰，「立儲之爭提前開打！」

民進黨 賴清德 提名

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