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唐鳳定調數位部教練角色 將協助媒體與平台進行協談

記者馬瑞璿／台北即時報導
數位發展部27日舉行揭牌儀式，數位發展部部長唐鳳（中）、數位產業署署長呂正華（左）、資訊安全署署長謝翠娟（右）出席。（記者葉信菉／攝影）
數位發展部27日舉行揭牌儀式，數位發展部部長唐鳳（中）、數位產業署署長呂正華（左）、資訊安全署署長謝翠娟（右）出席。（記者葉信菉／攝影）

台灣數位發展部27日掛牌，部長唐鳳再次強調，「數位發展部的工作，不做監理、不做特許，也不會做數位集權的老大哥。」強調數位部的角色是教練，而非裁判，同時，「協助大家不分大小，對於新聞專業這樣對社會有貢獻的產業，協助大家可以數位轉型，因應這些挑戰。」

數位時代來臨後，跨境數位平台也對在地產業發展帶來新挑戰。數位廣告分潤、媒體議價等問題都是近年來衍生出來的產業新挑戰，不僅牽涉的是數位平台經濟發展，也隱含商業壟斷問題，牽涉層面之廣，不管是NCC（國家通訊發展委員會）還是公平會，都不想碰；也因此，相關業者都很期待數位部成立之後，可以進行相關協商。

唐鳳指出，大型跨境數位平台為民眾日常生活帶來了很多便利，「但也對現有各行各業造成一些挑戰，比如說各位新聞數位專業工作者，在這樣的平台下，也有各種不同數位轉型挑戰，需要因應。」

她指出，「像新聞專業工作，對社會有非常明確公益。我們會確立公共利益，不會因為跨境平台出現而減損，這方面不管是平台方或者是新聞專業工作這方，也都會進行密切討論跟聯繫。」

「我們的目標是促進共榮發展，我們有打過一個比方，其他監理性質或者特許性質主管機關，像是裁判角色，我們比較像是教練角色。」唐鳳說，會秉持這樣的角色，去跟各界溝通，來促進各行各業與大型平台的共同發展。

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