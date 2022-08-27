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新聞眼／2022新北割侯 戰火延燒2024

記者 施鴻基、林政忠

侯友宜預計9月登記參選，爭取連任新北市長。侯友宜2022前進新北市府的這一步並不意外，終點戰卻早被外界連結到2024總統府，這一次他不再左閃右躲，一句迎接挑戰願扮演團隊「帶隊班」，留下更多期待空間。

侯友宜接受聯合報專訪，記者聚焦詢問2024政治，但不論如何旁敲側擊，侯友宜總有辦法拉回2022市政，暢談市政3核心，保持新北市長主場優勢。多年刑警歷練，培養出侯友宜獨特的戰略空間感，他知道什麼位子最安全、誰才是主要敵人、什麼時候可主動出擊。

許多人解讀，2022彷彿重演2018討厭民進黨氛圍。事實上，2018年是充滿「韓流」、「討厭民進黨」等感性選舉，一旦激情退卻，韓流也面臨被罷免下場；2022年則出現「論文門」、「數位中介服務法」等理性議題，今年選民歷經沉澱思考，對投票將有更深刻的投射。

侯友宜的低調高人氣，從蔡英文總統到行政院長蘇貞昌都看在眼裡。民進黨在新北上演「割侯戰」，蔡總統欽點有意角逐北市長的林佳龍轉戰新北，綠營議員圍剿恩恩案、簽署不選2024聲明，顯示出「全黨戰一人」氣氛，就是要「鎖侯」，把侯友宜鎖在觀音山、淡水河流域，避免外溢到其他縣市，甚至漫到2024。

外有強敵、內有伏兵，刑警出身的侯友宜比任何人都清楚，沒有2022，就沒有2024，這不只是他個人問題，更是國民黨全黨問題。在「做好做滿」魔咒下，韓國瑜、朱立倫殷鑑不遠，侯不願輕言談2024；民進黨在新北基本盤穩固，萬一重演2014朱立倫慘勝對手游錫堃局面，2024更遙不可及，穩紮穩打才是不二法門。

侯友宜 民進黨 投票

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