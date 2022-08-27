2024選總統？ 侯友宜：願扮帶隊班

2022大選在即，新北市長侯友宜接受本報專訪，他從新北市府遠眺市政建設，但各方戰火早已延燒至2024年總統大選。（記者葉信菉／攝影）

新北市長侯友宜 的民調支持度居高不下，被外界視為是2024總統熱門人選。侯友宜接受聯合報專訪，雖未說明是否參選總統，但他不諱言，「新北市就是台灣的縮影」，團隊很重要，他以警察 拚搏為例，表態自己願意扮演「帶隊班」，明天做得比今天更好，樂於迎接挑戰、不畏成敗。

被問到「2024如果有機會，是不是考慮參選總統？」侯友宜說，「沒有如果兩個字」，在位子上就承擔，他樂於迎接挑戰、不畏成敗，「打仗時沒有如果，我願意扮演帶隊班，團隊很重要」，不論在哪個職位，把自己角色做好，比做任何職位都重要。

民進黨將侯友宜視為2024假想敵，要求簽署當選新北市長不選總統聲明。侯友宜說，「人生不是只看職位，要看定位」，他一生擔任過15個職位都不是用追求的，把握當下為中華民國 奉獻，永保初心，他的公職生涯都保持這個態度。

對於中介法爭議，侯友宜指出，現在是網際網路時代，很多資訊是要被快速展現、討論，台灣很民主自由，尤其是言論自由上給予很大的尊重寬容，不可能禁止人民發言權，推動中介法沒深思熟慮，貿然推出難免會引發議論。

大選在即，侯仍強調市政優先，「市長就是里長，我就是巡田水」，因為路平燈亮水溝通，人民最有感，這都是基本功。他為城市規畫3軸心及微笑曲線，也再三拜託中央趕緊核定汐東線、五泰輕軌、蘆南蘆北重劃和土城彈藥庫都市計畫，「我在喊話，中央有聽到嗎？」