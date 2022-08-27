黃珊珊請辭副市長 北市「三腳督」開戰

黃珊珊(左)請辭台北市副市長，與國民黨台北市長參選人蔣萬安(中)、民進黨參選人陳時中(右)，形成三腳督態勢。 (本報系資料照片)

台北市城市博覽會27日開幕，台北市副市長黃珊珊26日在臉書宣布請辭副市長，代表首都「三腳督」正式開戰。疫苗採購真相成台北市長選戰焦點，國民黨 台北市長參選人蔣萬安和黃珊珊猛攻民進黨 對手陳時中 「疫苗黑箱」；國民黨文傳會也推出撲克牌，將陳時中列為今年「幹話王」；陳時中則回嗆，國民黨不要一直用粗鄙的言詞做評論。

黃珊珊26日表示，「今天，我將暫時離開台北市政府，此刻，我在這裡向各位請假，因為我要去打另外1場仗了，我深信，我一定會打勝仗，然後再回來這裡，跟大家一起，繼續嗡嗡嗡」。黃珊珊辭職的生效日是8月28日。

蔣萬安表示，「我就是正藍，中華民國的藍」，民進黨策略很簡單，就是不斷拉抬第三名，他就是努力讓自己成為市民最優先選擇。

陳時中近日參與粉紅Party、月經展、街舞活動與特色酒吧，被視為搶攻蔣萬安的婦女與年輕選票。陳時中說，沒有要跟誰搶，婦女一直是非常重視的議題，做好能力範圍內的事情，持續以政策爭取各方支持。

此外，針對前總統陳水扁日前質疑民進黨陳時中「踏著將近1萬具的屍體進軍北市府」，現任防疫指揮官王必勝說，此話不公平，「踏著」好像是故意、失職、沒照顧人民，「這話講太重，我們覺得很受傷」。