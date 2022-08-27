數位部預算準備怎麼花 任務是什麼 唐鳳該說清楚

數位發展部27日成軍，但預算 案卻成焦點，各方吵嚷最終只證明一件事，就是大家都不知道這個部門的重點任務是什麼，以至於看到高得嚇人的預算連連咋舌。也許，預算透明化、清楚向各界說明任務重點，會是唐鳳部長上任第一天最重要的工作。

數位部掌握台灣未來數位產業發展命運，資安 相關業務也由數位部統籌，從滿滿的預算來看，應是背負了眾多期待，但是，錢到底準備花到哪裡去、有沒有善用這些預算，會不會出現最令外界最擔心的「網軍大本營」，數位部若搞神祕只會引來更多猜疑，也將成為立法院審預算時的防攻焦點。

唐鳳曾陸續說明了數位部編制，讓外界了解數位部採用Web 3架構、要做台灣數位政策的重要「馬達」，但是「怎麼做」、「如何做」？哪一個工作會是首要重點？台灣數位經濟到底要怎麼走、走向何方？卻都是數位部迄今未公開細談的事項，使得各界仍霧裡看花。

其實，在唐鳳上任前，已陸續拜會多個產業界重要公協會；據傳，有人一連提了二十多個問題，唐鳳逐一回答、鉅細靡遺，不少人表達欽佩；然而，對一般大眾來說，仍然不清楚這一個新成立的部門，未來究竟要做什麼，這一大筆預算來自納稅人，自然要對全民交代，一般人或許不懂專業術語，但做好政策溝通是政務官的責任，也是義務。

提出一個清晰的願景，能夠提升民眾對於新部會的信任度，回想五十多年前，因為有行政院長孫運璿、經濟部長李國鼎，為台灣擘畫了半導體產業發展願景，才有了現在的台積電 護國神山；數位部應該給予大眾一個簡單而明確的新願景，讓大家知道未來的走向。

況且日前NCC推出數位中介服務法草案，引發反彈，NCC表示，待數位部成立後，將跨部會溝通協調，意味數位部掛牌後，也迴避不了中介法議題，管控網路違法言論與數位發展如何權衡，NCC無力解決，數位部如何接招，今天成軍後，迫切待說明。