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數位部今掛牌運作 預算217億 藍委：漂白網軍？

台灣新聞組／台北27日電
數位發展部27日掛牌成立，工作人員26日最後布置。由於數位部明年預算高達217億台幣，在正式成軍前就引發各界關注。(記者林俊良／攝影)
數位發展部27日掛牌成立，工作人員26日最後布置。由於數位部明年預算高達217億台幣，在正式成軍前就引發各界關注。(記者林俊良／攝影)

眾所矚目的數位發展部今天掛牌成立，行政院會前天通過中央政府明年度總預算案，數位部預算合計逾217億元（台幣，下同，約7.16億美元），引發藍委批評「簡直是不可思議，不知道數位部到底要做多偉大的事情？」藍委也質疑，數位部600個員額，其中300個是約聘人員，創下過去公務機關先例，這些人沒有公務人員任用資格，完全破壞體制。

數位發展部籌備工作小組昨說明，數位部明年編列預算總額57億元，占行政部門總預算2兆7191億元約0.2%，另外編列的160億餘元前瞻預算，多是用於執行各部會移撥到數位部的計畫，包括智慧城鄉服務、基礎建設環境、產業數位轉型、數位人才淬煉、縮短偏鄉數位落差、推廣數位公益服務等內容，並非為數位部成立所新編預算。

國民黨立委賴士葆表示，數位部要花這麼多錢，不可思議，除了人事費用以外，應該要說清楚到底要做哪些事情，數位部預算57億元，以一個新成立機關，這個預算差不多，但是外加了前瞻預算160億元，這有兩種可能，一個是其他單位用不掉，另一個就是長官交代挪移預算到數位部，這也證明過去前瞻預算編列浮濫，或是事先謀畫好的，就是要把預算預留給數位部。

針對數位部300名員工採約聘，賴士葆也批評破壞公務任用體制，據他向人事總處詢問了解，這是唐鳳的決定，但公務機關過去從來沒有這樣的例子，這麼多不具公務人員任用資格的人到數位部，且比照公務任用，究竟要做什麼業務？「是不是網軍漂白？」

對此，籌備工作小組表示，數位部編列預算及進用人員都依相關規定辦理，也受立法院審查與監督。外界將數位部200多億預算與聘用人事費用畫上等號，實屬對於預算內涵之誤解。

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