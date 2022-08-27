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鮑爾演說8分鐘 億萬富翁身家縮水了780億元

數位部預算217億元怎麼花 業界：不懂唐鳳在說什麼

記者馬瑞璿／台北27日電

數位發展部今掛牌，但新部門還沒開張，就已編列明年預算高達217億元，令外界吃驚。主計長朱澤民指出，數位部原本預算為56.7億元，但由其他部會業務轉移前瞻特別預算達160多億元，加總後預算高達217億元。但前瞻具體細項不明確，即使只談56.7億元，用途有哪些，外界也仍霧煞煞。

根據數位部人員編制，未來共有6司、2署，分別是數位策略司、韌性建設司、資源管理司、數位政府司、民主網路司、多元創新司等6個司，另有數位產業署、資通安全署2個署級機關。這6司、2署員額總計600人，各從NCC（國家通訊傳播委員會）、國發會、交通部、經濟部等各部會調過來。

對於數位部來說，資通安全署是未來的重中之重。知情官員早就表示，資安署因為業務龐大，第一階段將擴編到100人，希望年底前找到愈多人愈好，最終目標則是達到300人。

綜觀數位部600名員額，雖然薪資各有不同，但如果以每人平均月薪10萬元來說，1整年人事費約是7.2億元，另由於數位部人員相當多，將會租用中繼辦公室，1年的辦公室租金也將落在7千萬元左右。初步看起來，人員、辦公室租金，僅占數位部56.7億元預算總額約14%；那剩下86%的預算要花到哪裡去？

首任數位部部長唐鳳之前在接受媒體訪問時，大致形容了數位部未來任務，是「建構全民數位韌性，成為台灣數位發展的馬達，持續將電能轉成動能」。對於此番描述，業界私下反應是「不懂她在說什麼」。

此外，放在數位部的預算裡大部分是前瞻預算的160億元，前瞻計畫聚焦的IOT（物聯網）、AI5G、資安領域，皆屬數位部管轄範圍，但即使如此，具體細項也不明確。160億元預算究竟以什麼領域為重、預算使用優先順序，統統未對外公布。

預算 租金 資安

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