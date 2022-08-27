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黑白集╱砸大錢買武器 國防卻處石器時代

黑白集
行政院公布112年度中央政府總預算，其中國防預算4151億元，占GDP1.7%。(本報資料照片)
行政院公布112年度中央政府總預算，其中國防預算4151億元，占GDP1.7%。(本報資料照片)

行政院通過明年度中央政府總預算，國防預算高達4千多億元，創歷史新高。但金門二膽島近日遇到大陸民用無人機近距離拍攝侵擾，駐軍只能朝空中「丟石頭」，試圖驅離。政府砸大錢買武器，而國防最前線守軍卻只有石頭可用，讓人唏噓。

反中口號不斷喊，美國軍火不停買，但蔡政府到底為國軍增添了什麼裝備？以這次二膽守軍的「石頭防衛」術看，要不是對岸拍攝者將影片貼上社群網站，國人還不知道我們守軍的裝備與應對還停留在「石器時代」。近期馬祖屢遭對岸無人機及不明飛行器騷擾，軍方只能發射「信號彈」示警驅離；但是，2膽守軍卻連信號彈也沒有。

國防部稱，明年將獲裝「無人機防禦系統」，會優先配發給外島使用。看到沒有，如果永遠只能用「明日裝備」對付「今日情勢」，我們怎麼打得贏？共機越界已是常態，加上對岸民用無人機有意無意的侵擾，都使國軍疲於奔命。面對越來越頻密的干擾，蔡政府如果連裝備都不提供，或者陳年的應對策略不隨時修正，國軍的士氣如何維持？

從最近的殺警案，人們才知道，員警執行緝兇任務竟未獲配槍。從2膽守軍「丟石頭」趕飛機，民眾才了解，赤手空拳對陣是多麼無奈。請蔡政府好好交代：撒了那麼多銀子買軍火，為何前線守軍的手還是空的？

預算 驅離 社群網站

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