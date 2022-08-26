林智堅仍為傑出校友 中華大學官網碩士學位悄下架

中華大學官網傑出校友介紹，林智堅的最高學歷已經換成二技畢業。記者張裕珍／翻攝

新竹市前市長林智堅 中華大學碩士論文被認定抄襲情節重大，其科管所碩士學位被學校撤銷。林曾在108學年度（2019年）以科管所校友身分獲選為傑出校友，不過網友眼尖發現林智堅傑出校友的介紹已經悄悄改成企業管理系（二技），昔日科管所學歷已經消失。

中華大學對此表示，因前新竹市長前市長林智堅碩士學位遭本校公告撤銷，故官網介紹更正為本校企業管理學系（二技）畢業。至於是否撤銷林智堅的傑出校友資格，本校將由學務處依據《傑出校友遴選辦法》，召開會議討論。

據了解，林智堅的求學過程坎坷，第三次考大學才考進中華大學，最早是念推廣教育 的學分班，接著二技分兩次念，前後花了六年二技才畢業，2003年取得學士學位等同大學學歷；校長劉維琪日前也肯定林智堅大學期間半工半讀努力向學，希望這次撤銷碩士學位能記取教訓。

林智堅在108學年度（2019年）獲舉薦成為中華大學傑出校友一員。目前中華大學官網還見得到林智堅傑出校友的介紹，提及林智堅的學經歷，包含以39歲當選該屆最年輕縣市長，也推動新竹市各項重要建設，找回新竹人光榮與驕傲等。