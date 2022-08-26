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扁為踏萬屍說道歉 蔣萬安：怕再被關

記者潘才鉉／台北26日電
國民黨台北市長參選人蔣萬安25日公布育兒生養政策，「0-6歲政府加倍養，台北爸媽，雙倍寶貝」、「催生、助養、好住」三大政見，要提升台北市年輕人生孩子的意願，減輕父母負擔。(記者林俊良／攝影)
國民黨台北市長參選人蔣萬安25日公布育兒生養政策，「0-6歲政府加倍養，台北爸媽，雙倍寶貝」、「催生、助養、好住」三大政見，要提升台北市年輕人生孩子的意願，減輕父母負擔。(記者林俊良／攝影)

前總統陳水扁批民進黨台北市長參選人陳時中「踏著將近1萬具屍體進軍台北市政府」，引發譁然，陳水扁緊急發表聲明道歉，國民黨台北市長參選人蔣萬安酸，網友也在說「陳水扁擔心再被關回去」，但陳水扁講到重點，當時陳時中想選舉、又當指揮官、又當衛福部長，結果沒有一件事做好。

前總統陳水扁接受「彼特王出任務」訪問時痛批陳時中太慢離開指揮官，稱指揮官應該超越黨派，並說有人說，「你是踏著將近1萬具的屍體拾級而上，要進軍台北市政府」。後來又發聲明，並強調陳時中將是民進黨第2位台北市長。

蔣萬安昨天上午出席「育兒生養政策發布會」受訪時，蔣萬安表示，網友也在說「陳水扁擔心再被關回去」，但陳水扁講到重點，當時陳時中想選舉、又當指揮官、又當衛福部長，結果沒有一件事做好，疫苗採購相關的資訊，還是不願公開，所以被指黑箱，陳時中卻還說「你怎麼不早說」，藉由各種理由就是要把採購過程封存，而且封存30年，要等到陳時中100歲才讓大家知道，批評陳時中的行事風格獨斷，而且結合行政部門、民進黨團想要隻手遮天，恐是造成民眾對現在政府不信任。

另外，媒體問及綠營指疫苗採購是一般機密文書，蔣卻將保存講成保密，蔣萬安表示，陳時中一開始被發現疫苗採購合約封存30年，他也馬上在國民黨團開記者會，後來陳時中又改口說依照行政文書處理守則規定說是保存，前天他又看到陳時中改口說依據國家安全機密保護法，而且有分相關等級，才會保存30年。

陳時中 陳水扁 疫苗

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