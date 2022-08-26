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作家喊台大華大退林智堅學費 律師：荒謬

台灣新聞組／台北26日電

新竹市前市長林智堅日前被台大撤銷碩士學位後，中華大學24日也認定論文抄襲，撤銷他的碩士學位，引發外界議論。作家顏擇雅25日在臉書表示，她對於林智堅雙碩士是否取消沒有意見，但台大與中華大學有沒有「詐騙之嫌」？是否應將學費退還給林智堅，貼文一出引發討論，律師吳俊達則在臉書批評「這論述邏輯真是荒謬離譜」。

台大化學系副教授徐丞志則於臉書表示，若顏的論點是台灣社會主流意見，他打算只教書到月底，立馬提辭呈轉行不玩了。當政治力凌駕學術，在台灣當大學教授真是作踐自己。

徐丞志說，每個人因立場不同自有公評，大家心裡都有一把尺，顏作家也有自己的想法，但相信跟大學教授、學術圈想法有一定落差。

顏擇雅表示，對於林智堅論文案，她只想問「台大與中華大學有沒詐騙之嫌？」，要不然，未來每間學校都可以騙報考新生「畢業很簡單」，等畢業時間一到，就頒發畢業證書給學生，但過幾年再用「維護校譽」為理由，告知對方還沒達到畢業門檻標準，因此要取消畢業證書，顏擇雅直呼「這不是更像學店嗎？」

顏擇雅指出，雖然台灣沒有學校退錢的前例，「但我認為兩校為林智堅這個案子首開先例」。她表示將來各校畢業生，可以用各種名目要求學校退錢，這一定會讓所有學校對教學品質更加嚴格把關，「所以我說，對教育一定是好事」。

貼文一出馬上引發討論，有網友理性留言問「要告學校不當得利嗎？問題是該上的課都有讓他上啊」，顏擇雅回應，上課是雙方都有付出，但學費是單方面付出，只有一方面得利。有人則提出「碩博士班，未來學生與校方是否簽約而定？」，顏擇雅表示，如果簽約是學校保留撤回學位的權利，學生卻必須事先放棄訴訟權，學生更沒保障，「我認為應該是立法，讓學校為這種出爾反爾的學位發放付出代價」。

不過，PTT多數網友不認同顏擇雅的論點，「那老師要不要退薪水？」、「去考多益成績太低可以要求退費？考駕照沒過可以退費？」、「學店有學店的尊嚴，被詐騙也會生氣的」。

而受余正煌委託的律師吳俊達則在臉書抨擊此論點荒謬離譜，「我就問一件事：＃台大及中華有告訴小智或同意小智可以抄襲論文嗎？哪些學校、哪個指導教授，會直接、明示告訴學生們說，『繳錢我們就給你碩士學位』或『碩士論文抄襲一樣可以畢業』？」並認為顏擇雅論點是胡說八道。

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