抄襲案延燒 立院將追究陳明通政治責任

新竹市前市長林智堅論文門延燒，藍、白桃園市長參選人張善政和賴香伶（圖，賴香伶臉書）左右開轟，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬選情宛如遭遇暴雨狂襲。

新竹市前市長林智堅 論文抄襲案持續延燒，中華大學將討論是否撤銷林智堅傑出校友的資格；國民黨 則要求竹科管理局盡速提告林智堅侵害著作權，不要為了「小英男孩」而觸犯圖利罪嫌，立院開議後將追究國安局長陳明通的政治責任。民進黨 前立委鄭寶清說，民進黨挺抄襲就像「腦子進水」，陳明通身為林的指導教授，應該撤離國安局長一職。

林智堅目前列入中華大學傑出校友官網，但依據中華大學訂定的傑出校友遴選辦法，校友行為若損及國譽、校譽，可取消傑出校友資格，校方將開會討論是否撤銷林智堅資格。

國民黨文傳會副主委暨新竹市議員參選人何志勇表示，林智堅抄襲竹科管理局的研究計畫，侵害竹管局著作權，已觸犯著作權法，竹管局稱要待中華大學回覆後再研議，這是非常詭異，竹管局是出資的委託機關，怎會是由廠商來認定有無侵權，這不等於是廠商自己來驗收自己？若放任林智堅侵權不受法律追究，竹管局難逃圖利罪之嫌。

國民黨文傳會副主委練鴻慶也說，陳明通擔任主管情報作業的國安局長，當教授會出賣學生論文，當局長會不會出賣台灣的國家機密？

國民黨立法院黨團總召曾銘宗指出，林智堅論文被中華大學認證抄襲，因為抄襲對象是竹科委外的研究報告，還有侵權問題，開議後一定要求國科會要依法提告，保障民眾權益。另外，陳明通多次發聲護航林智堅，在學術倫理顯有瑕疵，陳明通作為國安局長已是失格，開議後也一定會追究陳的政治責任。

鄭寶清說，陳明通身為指導教授，應該撤離國安局長一職，有人硬拗說論文跟市政無關、指導學生跟國安局工作無關，其實最根本的相關，就是關係到人品與誠信，這還無關嗎？

民進黨立委羅致政表示，尊重學校審定結果，也尊重林智堅尋求任何行政、法律救濟程序，「沒有道不道歉問題」。

論文門外溢效果衝擊選情，國民黨桃園市長參選人張善政昨說，林智堅已經變成「雙抄人」，蔡英文總統、桃園市長鄭文燦、民進黨桃園市長參選人鄭運鵬應向國人鄭重道歉；鄭運鵬則轉移戰場，反嗆桃園以前的政風就是包工程、炒地皮、特權橫行，張善政對這些事情視而不見，還力挺貪汙被起訴的宜蘭縣長林姿妙。張善政四兩撥千斤說，「這應該不是在講我，應是講鄭文燦」。