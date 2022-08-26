黑白集／阿扁先殺後捧 看阿中牛皮撐多久

陳時中參選台北市長，前總統陳水扁(圖)表示，早在去年就提醒陳應早點辭部長、指揮官職務提前準備，不應一心二用，錯過最佳參選時機還惹議論。(本報資料照片)

陳水扁 評陳時中 選情有意思，先貶後褒。先談陳時中吃碗內看碗外，既想當部長、指揮官，又想選台北市長，踩著萬人屍身拾級而上。但隔天卻發聲明，預言阿中「將成為民進黨 第二位台北市長」，灌他一碗滋潤迷湯。

政治混久了，大約都聽過什麼叫「捧殺」，先捧後殺。但扁這一著倒著玩，叫「殺捧」，先殺後捧。兩者目的相同，都在殺！但殺了再捧，讓對方受了內傷卻不便發作，只能吐血。

扁九○年代初就選上市長，他一頭抹油黑髮的菁英行頭，加上一口官田腔的國台語，彷彿擊中台灣人的悲情密碼；競選歌「春天的花蕊」感傷又振奮，扁迷瞬間全台爆棚。這點，和阿中靠世紀疫情恐懼中得到的抗疫威權，截然不同。君不見，如今累屍近萬後，任誰都敢「逆時中」了！

後面的聲明稿，與其說扁是在捧中，不如說他在自我傷逝。他說阿中「永遠第一」，其實讓人憶起曾經「永遠第一」的阿扁：台大法律系第一名畢業、第一位民進黨首都市長，與第一位民進黨總統。若非成了階下囚，多少人仍相信他喊水會結凍。